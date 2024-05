Lausanne hat in dieser Saison alle überrascht. In die Enttäuschung über die Finalniederlage mischt sich auch Stolz.

Legende: Lieber nicht hinsehen Mit dem Banner «Champions 2024» darf sich Lausanne nicht schmücken. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, meint Jason Fuchs. Keystone/Urs Flüeler

Als sich die Spieler von Lausanne mit hängenden Köpfen ihre Silbermedaille abholten, applaudierten auch manche aus dem harten Kern der ZSC-Fans. Ein schönes Zeichen, wie positiv der Final-Neuling in diesen Playoffs überrascht hat. Lausanne war verantwortlich dafür, dass die ZSC Lions bis zur letzten Sekunde des siebten Finalspiels kämpfen mussten.

Ich glaube nicht, dass ein anderes Team es geschafft hätte, den ZSC derart zu fordern.

«Die Zürcher verdienen diesen Titel», zeigte sich Lausannes Sportchef John Fust nach dem 0:2 in der Finalissima am Dienstag als fairer Verlierer. «Wir haben auch heute noch einmal alles gegeben, aber am Ende hatten wir die Beine nicht mehr.»

Pokal um Haaresbreite verpasst

Er sei zutiefst enttäuscht, aber auch enorm stolz auf die Spieler und den Staff. «Ich glaube nicht, dass ein anderes Team es geschafft hätte, den ZSC derart zu fordern», mutmasste der Kanada-Schweizer. «Wir haben sie leiden lassen.»

Enttäuschung und Stolz – die beiden Wörter fielen auch bei den Spielern oft. «Im Moment überwiegt klar die Enttäuschung», so Damien Riat, der Genfer Stürmer des LHC, der überragende Playoffs spielte. «Wir haben wirklich von diesem Pokal geträumt. Das ist jetzt schwer zu verdauen.»

Auch nächste Saison wieder vorne dabei?

In Lausanne ist aber eine Art schlafender Riese erwacht. Das Potenzial war schon länger da. Durch internes Chaos, Undiszipliniertheiten und zum Teil auch eine unfaire Spielweise konnte man dieses aber nie abrufen. Noch vor einem Jahr verpasste Lausanne trotz grossem Budget die Playoffs.

Ich sag's euch, wir werden in den kommenden Jahren da sein.

Nun konnte man den Schalter umlegen und eine konkurrenzfähige Leistungskultur mit dem geschickt agierenden Sportchef Fust und dem smarten Trainer Geoff Ward etablieren. «Es hat wenig gefehlt. Das wird uns Motivation für die nächste Saison sein», so Fust. Man wisse nun, was es für den entscheidenden letzten Schritt noch brauche. «Und ich glaube, wir haben den Respekt der ganzen Schweiz gewonnen.»

Legende: Erwies sich als kluger Schachzug Geoff Ward (2. von links) wird im letzten August als neuer Lausanne-Trainer vorgestellt. Keystone/Laurent Gillieron

Am Ende gab Stürmer Jason Fuchs, der am Dienstag das Topskorer-Leibchen trug, noch ein Versprechen ab: «Ich sag's euch, wir werden in den kommenden Jahren da sein. Und wir werden diesen Titel gewinnen.»

07:27 Video Alles zum ZSC-Titel im «Sportflash» Aus Sportflash vom 01.05.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 27 Sekunden.