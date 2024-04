Legende: Nach 17 Saisons in der Schweizer Spitzenliga ist Schluss Reto Suri. key/Urs Flüeler

Natürlich wird er als bester Spieler seines Teams ausgezeichnet: Reto Suri, 35, Stürmer des EV Zug, hat soeben das letzte Spiel einer grossen Karriere absolviert. Als sein Name erst vom Stadionspeaker durchgegeben und dann tausendfach von den Rängen skandiert wird, übermannen ihn die Emotionen.

Mit dem Out im Playoff-Halbfinal der National League gegen die ZSC Lions endet eine Profi-Laufbahn, die in der Saison 2007/08 bei seinem Stammklub Kloten begonnen hat. Sie führte Suri nach Genf, zu den Lakers und später noch für ein Intermezzo nach Lugano.

Zweimal Meister

Zur Legende wurde Suri aber in Zug, wo er 2012 hinwechselte. Insgesamt spielte er 10 Jahre für den EVZ. 2021 und 2022 feierte er mit den Zentralschweizern den Meistertitel. Anfänglich verlässlicher Skorer und Spektakelspieler, fokussierte er sich später auf die harte Arbeit in der 4. Linie.

Suris beste Saisons Punkte * Tore * Assists * 2013/14 49 19 30 2018/19 44 22 22 2014/15 41 15 26 * inkl. Post-Season

Problemzone Knie

Immer wieder wurde der Linksschütze von Verletzungen gebremst. Vorab das Knie wurde zur Problemzone. Auch letzten Sommer verletzte sich der WM-Silbergewinner von 2013 im Training. Nach monatelanger Reha kehrte er erst Mitte Januar 2024 ins Team zurück.

In 15 Qualifikations- und 10 Playoff-Spielen kam er diesen Frühling noch zum Einsatz, am Montag in der heimischen Bossard Arena zum letzten Mal. Chaotisch, sei es in seinem Kopf, meinte Suri nach der Partie. «Wahrscheinlich brauche ich ein paar Wochen, damit ich dieses Kapitel meines Lebens abschliessen kann.»

09:48 Video Archiv: Sportflash mit EVZ-ZSC Lions Aus Sportflash vom 08.04.2024. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 48 Sekunden.

Wechsel in den Staff

Zur mit 0:4 verlorenen Serie gegen die Lions meinte er schlicht: «Es gab ganz viele Aspekte, in denen wir nicht genug gut waren oder der ZSC einfach besser.» Ihm persönlich sei wichtig gewesen, «einen Abschluss auf dem Eis haben zu können. Und jetzt stimmt es so für mich.»

Suri wird dem EVZ in einer Doppelfunktion (Coaching und Scouting) erhalten bleiben. Cheftrainer Dan Tangnes hat Suri schon über die Schultern geschaut.