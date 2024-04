Legende: Durfte sich von den Teamkollegen schon mehrfach feiern lassen Théo Rochette. Freshfocus/Claudio Thoma

2018 zog Théo Rochette aus, um seinen Traum von einer Eishockey-Karriere in Nordamerika zu verwirklichen. Vom Lausanner Nachwuchs wechselte der damals 17-Jährige in die kanadische Juniorenliga QMJHL, erst zu den Chicoutimi Saguenéens, dann zu den Remparts de Québec.

Trotz ansprechender Leistungen erhielt sein NHL-Traum 2020 einen herben Dämpfer. Rochette wurde im Draft übergangen, obwohl er als schweizerisch-kanadischer Doppelbürger sowohl in der Nachwuchs-Nationalteams von Swiss Ice Hockey als auch in einer Landesauswahl von Hockey Canada gespielt hatte.

Captain und Meister in der Juniorenliga

«Es war für mich eine grosse Enttäuschung», blickt Rochette im Tages-Anzeiger auf den NHL-Draft zurück. «Aber ich habe gelernt, dies als Motivation zu nehmen.»

Dass dies keine leeren Worte waren, zeigt ein Blick auf die weitere Entwicklung Rochettes. Bei den Remparts lief er in den letzten beiden Jahren mit dem «C» auf der Brust auf und gewann 2023 den Meistertitel. Zum Erfolg seines Teams steuerte Rochette 127 Punkte (46 Tore) in 83 Spielen bei.

Rochettes Pech ist Lausannes Glück

Rochettes Pech mit dem NHL-Draft könnte sich als Glücksfall für Lausanne erweisen. Auf diese Saison hin holten die Waadtländer ihren «verlorenen Sohn» zurück. Und der Liga-Neuling schlug ein wie eine Bombe. Bei seinem National-League-Debüt Mitte September letzten Jahres gegen die SCL Tigers gelangen ihm ein Tor und ein Assist. 3 Tage später steuerte er gegen Genf ebenfalls ein Tor und eine Vorlage bei.

Ende der Regular Season hatte Rochette 30 Skorerpunkte (12 Tore) in 47 Spielen gesammelt. In den Playoffs steht er aktuell bei 4 Toren und 5 Vorlagen, hatte zuletzt in Spiel 3 im Playoff-Final gegen die ZSC Lions zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen.

In allen wichtigen Situationen auf dem Eis

Wie sehr Lausanne-Trainer Geoff Ward auf Rochette setzt, lässt sich anhand der Aufstellung und der Einsatzzeit ablesen. Im Final kam der 22-jährige Flügelstürmer stets in der ersten Linie an der Seite von Topskorer Antti Suomela zum Einsatz und schulterte im Schnitt über 20 Minuten Eiszeit. In der Qualifikation waren es noch rund 16 Minuten gewesen.

Rochette steht bei allen wichtigen Situationen auf dem Eis, kommt in der 1. Powerplay-Formation und in Unterzahl zum Einsatz. Seine Qualitäten werden auch am Dienstagabend gefordert sein, wenn Lausanne zuhause den Ausgleich zum 2:2 in der Finalserie anstrebt.

Meistertitel, WM, NHL?

Seinen Traum von der besten Eishockey-Liga der Welt hat Rochette übrigens noch nicht aufgegeben, auch wenn er kürzlich seinen Vertrag bei Lausanne bis 2026 verlängerte. «Ich probiere einfach, so hart wie möglich zu arbeiten, um mir den Traum von der NHL eines Tages doch noch zu erfüllen», so der Sohn des ehemaligen Schweizer Spitzen-Schiedsrichters Stéphane Rochette.

Doch erst einmal könnte er seine Premieren-Saison in der Schweiz mit dem Titel krönen. Und dann steht im Mai ja noch die WM an. Sein Nati-Debüt gab Rochette Anfang Februar dieses Jahres im Rahmen der Euro Hockey Tour. Sollte er weiter so auftrumpfen, dürfte Nationaltrainer Patrick Fischer kaum am Namen Théo Rochette vorbeikommen.