Entscheidung in der 101. Minute: Nilsson bringt Visp in Front

Legende: Das Break ist Tatsache Die Visper freuen sich über Sieg Nummer 1. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Visp gewinnt Spiel 1 der Liga-Qualifikation gegen Ajoie auswärts mit 3:2 n.V.

Die Entscheidung fällt in der 3. Verlängerung.

Matchwinner ist Jacob Nilsson, der für den Unterklassigen doppelt trifft.

Erst 7 Partien im Schweizer Eishockey hatten bislang die 100-Minuten-Marke geknackt. Am frühen Mittwochmorgen um 7 Minuten nach Mitternacht erweiterte Spiel 1 der Liga-Qualifikation zwischen Ajoie und Visp diesen Kreis. Das bessere Ende in diesem Krimi vor 4034 Unentwegten in Pruntrut hatte dabei der EHC Visp.

Die Walliser, die sich in den Playoffs der Swiss League durchgesetzt hatten, gewannen das 1. Duell mit Ajoie auswärts mit 3:2 n.V. Nur 53 Sekunden dauerte es in der 3. Verlängerung, bis Jacob Nilsson schliesslich für die Entscheidung sorgte. Für den Schweden war es der 2. Treffer des Abends, nachdem er seine Farben im 3. Abschnitt – fast 50 Spielminuten früher (!) – bereits mit 2:1 in Front gebracht hatte.

Die längsten Verlängerungen

NL-Viertelfinal 2018/19 Genf – Bern 2:3 n.V. 117:43 Min. Mark Arcobello NL-Viertelfinal 2022/23 Genf – Lugano 3:2 n.V. 114:06 Min. Marc-Antoine Pouliot NL-Halbfinal 2023/24 Lausanne – Freiburg 3:2 n.V. 106:44 Min. Jason Fuchs SL-Viertelfinal 2019/20 Langenthal – Olten 4:3 n.V. 104:41 Min. Mathieu Maret NL-Liga-Quali 2017/18 Kloten – Rapperswil 3:2 n.V. 102:32 Min. Denis Hollenstein NL-Liga-Quali 2024/25 Ajoie – Visp 2:3 n.V. 100:53 Min. Jacob Nilsson SL-Viertelfinal 2020/21 Langenthal – Thurgau 2:3 n.V. 100:26 Min. Jonathan Ang

Erst im 3. Drittel wacht Ajoie auf

In einer Partie mit jeweils 52 Abschlüssen zeigte sich der Unterklassige mit Ajoie mindestens auf Augenhöhe und legte in der regulären Spielzeit mit 1:0 und 2:1 vor. Ajoie brauchte 40 Minuten, bis es so richtig in der Partie war: Im Schlussdrittel glichen Anttoni Honka (41.) und Reto Schmutz (55.) zweimal aus.

In der 2. Verlängerung war es erneut Schmutz, der Ajoie vermeintlich zum Sieg schoss. Doch sein Stock war beim Ablenker deutlich zu hoch. Während die Jurassier nach 4 Pleiten in Folge im Playout-Final gegen Lugano bereits die 5. Niederlage am Stück einfuhren, jubelten am Ende die Gäste über das Break.

Schon vor zwei Jahren, als Ajoie letztmals das Auf-/Abstiegs-Playoff bestreiten musste – damals gegen La Chaux-de-Fonds –, verloren die Jurassier das erste Heimspiel. Damals setzten sie sich aber in der Serie nach einem 0:2-Rückstand trotzdem noch mit 4:2 Siegen durch. Am Donnerstag bietet sich Ajoie auswärts die Gelegenheit, im 2. Duell einen ersten Schritt dahin zu machen.

Resultate