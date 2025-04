Die Jurassier gewinnen Spiel 3 in der Liga-Qualifikation gegen die Walliser 3:2 n.V. und führen in der Serie 2:1.

Legende: Konnten erneut jubeln Die Ajoie-Spieler feiern gegen Visp den 2. Sieg in Folge. Keystone/PostFinance/Georgios Kefalas

Nach 2 Auswärtssiegen hat sich in der Liga-Qualifikation am Samstag in der 3. Runde mit Ajoie erstmals das Heimteam durchgesetzt. Bereits zum 3. Mal war im Duell zwischen den Jurassiern und Visp eine Verlängerung nötig, um den Sieger zu ermitteln. In der 87. Minute der 2. Overtime avancierte Pierre-Edouard Bellemare zum Matchwinner und sorgte dafür, dass der National-League-Klub in der Serie mit 2:1 vorlegte.

In der regulären Spielzeit war Visp bereits in der 6. Minute in Führung gegangen. Sandro Forrer traf im Powerplay. Nach dem Ausgleich durch Anttoni Honka in der 17. Minute blieb es bis ins Schlussdrittel beim 1:1. In der 48. Minute schoss Adam Rundqvist Ajoie erstmals an diesem Abend in Führung.

Nilsson erzwingt Verlängerung

Diesen Vorsprung schienen die Gastgeber in der Folge über die Zeit zu bringen. Visp steckte aber nicht auf und belohnte sich kurz vor Schluss. Topskorer Jacob Nilsson reagierte nach einer von der Bande hinter dem Tor zurückgeprallten Scheibe am schnellsten und erzwang 47 Sekunden vor Schluss die Verlängerung. Dort feierte Ajoie schliesslich aber noch den verdienten Sieg.

Spiel 4 in der Best-of-7-Serie findet am kommenden Dienstag in Visp statt.

Resultate