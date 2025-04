Die Jurassier stellen in der Liga-Qualifikation gegen Visp auf 3:1 und können den Klassenerhalt am Donnerstag fixieren.

Legende: Zweiter Auswärtssieg ist Tatsache Ajoie fehlt noch ein Sieg, um auch in der kommenden Saison in der National League zu spielen. Keystone/Peter Klaunzer

Ajoie hat in der Liga-Qualifikation gegen Visp den dritten Sieg in Folge gefeiert. Nach dem 3:0-Auswärtserfolg ist für die Jurassier der Verbleib in der National League zum Greifen nah. Am Donnerstag kann Ajoie die Serie gegen die Walliser vor heimischem Publikum entscheiden.

Nachdem zuvor dreimal die Verlängerung über den Sieger hatte entscheiden müssen, war das vierte Duell zwischen dem notorischen Schlusslicht der höchsten und dem Meister der zweithöchsten Schweizer Liga für einmal früh entschieden. Ajoie führte nach knapp 34 Minuten bereits 3:0.

Walliser mit blassem Auftritt

Für die Jurassier untypisch traf für einmal keiner aus der starken Ausländer-Fraktion. Die Schweizer Torschützen hiessen Matteo Romanenghi (11.), Lilian Garessus (22.) und Cédric Aeschbach (34./Powerplay). Letzterer spielte im Playoff-Final der Swiss League kürzlich noch mit Basel gegen Visp.

Die Walliser, die nach dem Ausfall von Adam Brodecki in Spiel 2 erneut nur mit zwei Ausländern antraten, zeigten einen weitgehend blassen Auftritt. Ein Aufbäumen blieb aus. In der 12. Minute wurde (beim Stand von 0:1) ausserdem der nicht fit wirkende Stammgoalie Robin Meyer ausgewechselt. Sein Ersatz, der in Biel ausgebildete 21-jährige Alessio Beglieri, hatte zuletzt im November einen Ernstkampf bestritten.

