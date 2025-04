Legende: Überragender Akteur auf Seiten von Ajoie Jonathan Hazen. Urs Lindt / freshfocus

Ajoie hat den Abstieg aus der National League ein zweites Mal in der Liga-Qualifikation abgewendet. Nachdem die Jurassier vor zwei Jahren gegen La Chaux-de-Fonds die Oberhand behalten hatten, blieb nun auch Swiss-League-Meister Visp nur das Nachsehen. Ajoie gewann Spiel 5 der Serie zuhause locker mit 5:1 und entschied die Serie damit mit 4:1 für sich.

Das Heimteam hatte am Donnerstag offensichtlich kein Interesse daran, die Walliser in dieser Serie noch einmal aufkommen zu lassen. Gerade einmal 20 Sekunden waren in Pruntrut gespielt, da lag der Oberklassige bereits in Führung. Jonathan Hazen hatte nach Vorlage von Honka Anttoni völlig freistehend im Slot zum 1:0. getroffen Der Kanadier in Diensten der Jurassier blieb im 1. Drittel die spielbestimmende Person. Der Stürmer erhöhte in der 6. Minute auf 2:0 und war im ersten Powerplay von Ajoie noch ein drittes Mal erfolgreich (11.).

Hazen trifft vier Mal

Hazen blieb der überragende Akteur in den Reihen der Ajoulets. Nur 65 Sekunden nach dem 1:3 von Jorden Gähler bezwang er Visps Ersatzgoalie Alessio Beglieri noch ein viertes Mal. Als kurz nach Spielhälfte Oula Palve auf 5:1 erhöhte, war die Messe in Pruntrut endgültig gelesen.

Visp muss sich mit der Tatsache zufriedengeben, dem Oberklassigen immerhin drei Spiele lang die Stirn geboten zu haben. Die ersten drei Duelle waren erst in der Verlängerung entschieden worden, doch darauf gelang den Wallisern in zwei Partien nur noch ein Tor.

