Am Samstag drehte der EVZ in Ambri einen 0:4-Rückstand. Zuletzt gelang dies bei Zug-Spielen vor allem dem Gegner – und einem im Speziellen.

Legende: Niedergeschlagen Zugs Jesse Zgraggen, Sven Leuenberger und Brian Flynn 2019. Keystone

Nach 8 Minuten und 4 Ambri-Toren hätten die Zuger ihren samstäglichen Tessin-Ausflug eigentlich abbrechen können. Doch der Meister steckte nicht auf und drehte den Horrorstart tatsächlich noch in einen 6:4-Sieg.

Solch epische Aufholjagden lassen sich in der jüngeren Klubgeschichte der Zuger nicht selten finden – allerdings meist zu Ungunsten der Zentralschweizer. Und meist mit demselben Spielverderber: den ZSC Lions.

In diesem Jahrtausend hat der EVZ insgesamt 6 Mal ein Spiel verloren, nach dem er mit 3 Toren oder mehr in Führung gelegen hatte. So unterlagen die Zuger im Februar dieses Jahres trotz eines 4:0-Vorsprungs dem EHC Biel noch mit 4:5 n.P. Und 2002 gaben sie eine 3:0-Führung gegen Freiburg preis (Schlussresultat: 3:5). Die restlichen Pleiten kassierten sie gegen die Lions.

26. Januar 2021, Bossard Arena: 6:7 n.V. gegen die Lions

4:0, 5:1 und 6:2 lag der EVZ in Führung. Ryan Lasch, gerade frisch zum ZSC gestossen, rettete die Zürcher aber 7 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit noch in die Verlängerung. Dort sorgte Garrett Roe gegen seinen Ex-Klub für die Entscheidung.

06:51 Video Archiv: Nach Ausgleich in letzter Minute siegen die Lions Aus Sport-Clip vom 26.01.2021. abspielen

25. Januar 2019, Hallenstadion: 3:4 n.V. gegen Lions

In einer kuriosen Partie sorgte Pius Suter in der Overtime für die umstrittene Entscheidung: Seinem Treffer war ein ungeahndetes Foul an Zug-Goalie Sandro Aeschlimann vorausgegangen. Die Schiedsrichter konnten ihren Tatsachen-Entscheid jedoch nicht mehr rückgängig machen. Zuvor hatte Zug nach 3 Toren im Mitteldrittel wie der sichere Sieger ausgesehen. Doch die Lions kamen zurück. Den 3:3-Ausgleich erzielte Chris Baltisberger nach einem herrlichen Solo in Unterzahl.

06:23 Video Archiv: Lions siegen nach umstrittenen Suter-Tor Aus sportaktuell vom 25.01.2019. abspielen

27. Januar 2015, Hallenstadion: 4:6 gegen Lions

Bereits nach 20 Minuten und unter anderem einem Doppelpack von Lino Martschini führte der EVZ im Hallenstadion komfortabel mit 4:0. Doch im Mitteldrittel verloren die Zentralschweizer völlig den Faden und mussten innert 14 Minuten den Ausgleich hinnehmen. 75 Sekunden vor Schluss führte Morris Trachsler mit einem Doppelpack die Entscheidung zugunsten der Zürcher herbei.

06:39 Video Archiv: Zug erlebt im Hallenstadion bitteres Déjà-vu Aus sportaktuell vom 27.01.2015. abspielen

16. September 2014, Hallenstadion: 4:6 gegen Lions

Ein paar Monate früher, gleiche Spielstätte: Entfesselte Zuger lagen zur 1. Pause mit 4:0 in Front. Doch erneut freuten sich die Gäste zu früh: Bereits zur Spielhälfte hatten die Zürcher den Anschluss geschafft. Mike Künzle gelang nach 47 Minuten der Ausgleich, Roman Wick (53.) und Sven Bärtschi ins leere Tor machten die Wende perfekt.