Lions künftig in Altstetten

Was YB im Fussball (angeblich) mit dem Kunstrasen hat, hatte der ZSC in den 1950er-Jahren mit dem Hallenstadion: einen Wettbewerbsvorteil. Die erste Hallen-Eisbahn der Schweiz bot andere Bedingungen – höhere Temperaturen, andere (durch die Raucher auch schlechtere) Luft – als die offenen Eisbahnen der anderen Klubs. Und vor allem: Der ZSC konnte früher mit dem Eistraining beginnen.

Das erste Eishockeyspiel im Hallenstadion stieg im November 1950. Erst waren Serienmeister Arosa, Davos und Bern noch zu stark, doch 1960 feierte der «Zett» mit dem Cupsieg über Visp den ersten Hallen-Titel, im Folgejahr gelang gar das Double.

01:48 Video Treffen mit dem Erzfeind: ZSC-Fans sprechen sich mit Klotens Hollenstein aus Aus Sport-Clip vom 30.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

Der legendäre Sieg über das «Grande Lugano»

Im Hallenstadion, das über 11'000 Zuschauern Platz bietet, gab es für die treuen ZSC-Fans viele Emotionen: etwa bei den vier Aufstiegen des damaligen «Lift-Klubs» in den 1980er-Jahren, in den Derbys gegen den lange erfolgreicheren Rivalen Kloten, beim sensationellen Playoff-Viertelfinal-Erfolg über Lugano 1992 unter Arno Del Curto oder bei der Umbenennung in «ZSC Lions», mit der sich viele Fans lange nicht anfreunden konnten.

Schliessen 02:10 Video Pummelige Legende: Wie Sowjet-Star Krutow von Del Curto fit gemacht wurde Aus Sport-Clip vom 30.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 10 Sekunden. 01:59 Video «ZSC Lions» statt «Zürcher SC»: Die Fans liefen Sturm Aus Sport-Clip vom 30.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden.

Die erfolgreichste Phase der Zürcher im Hallenstadion kam aber nach der Jahrtausend-Wende. Bislang 6 Meistertitel feierten die Lions seit 2001, 2 davon (2000, 2008) konnten mit dem entscheidenden Sieg vor den Heimfans bejubelt werden.

Zweimal musste man allerdings auch mit ansehen, wie der Gegner den Pokal in die Höhe stemmte – beide Male (2002, 2015) war es der HC Davos mit dem alten Bekannten Del Curto. Dafür freuten sich im Herbst 2009 fast 10'000 Fans über den Sieg der ZSC Lions im Victoria Cup gegen die Chicago Blackhawks.

1 / 6 Legende: Der Vorhang fällt 26'095 Tage lagen zwischen dem 1. Eishockeyspiel im Hallenstadion am 18. November 1950 gegen Arosa (5:5) und dem 0:2 vom Freitag gegen den EVZ. Keystone/Ennio Leanza 2 / 6 Legende: Ein letztes Hurra In Sachen Show liessen sich die Lions im Hallenstadion nicht lumpen. Und die Stadion-Speaker erlangten Kultstatus. Keystone/Walter Bieri 3 / 6 Legende: Feier nach Rückkehr 2014 liessen es sich die Lions nicht nehmen, nach ihrer siegreichen Rückkehr aus Kloten den Titel im Hallenstadion zu feiern. Hier Morris Trachsler mit dem Pokal. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer 4 / 6 Legende: Prestige-Pokal Mathias Seger und die ZSC Lions feiern den Sieg im Victoria Cup über den NHL-Klub Chicago. KEYSTONE/Steffen Schmidt 5 / 6 Legende: Gleichzeitiges Training Eishockey-Spieler und Bahnrad-Fahrer konnten die Halle zusammen nutzen (Aufnahme vom November 1950). KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str 6 / 6 Legende: Eröffnung So sah die Eisfläche im November 1950 aus. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

Immer wieder Spielverschiebungen

Das multifunktionelle Hallenstadion im Stadtteil Oerlikon sorgte indes nicht bei allen für Freude. Wegen der vielen Sperrdaten wurden die Spielplan-Gestalter des Verbandes arg gefordert – auch diese Saison fand die Playoff-Viertelfinalserie gegen Biel wegen eines Konzerts unplangemäss statt.

Die Stimmung galt – zumindest im Vergleich mit «Hexenkesseln» wie die Valascia oder mit der SCB-«Wand» – oft als mau. Fans bemängelten vor allem nach dem Umbau 2004/05, es sei mehr auf Konsum als auf das Eishockey-Erlebnis ausgerichtet.

Umzug nach Altstetten

Nun ziehen die Lions in den Westen Zürichs. Und obwohl die neue Arena in Altstetten nicht termingemäss bereit wird: Im Hallenstadion soll es keine Eishockey-Spiele mehr geben. Stattdessen wird der «Z» in der kommenden Saison bis November lauter Auswärtsspiele bestreiten.