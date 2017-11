Lions setzen Siegesserie in Lausanne fort

Die ZSC Lions feiern beim 5:2 in Lausanne den 6. Sieg in Folge. Auch Davos, Freiburg und Zug gehen als Sieger vom Eis.

Lausanne - ZSC Lions 2:5

Nach einem eher harzigen Herbst kommen die ZSC Lions immer besser in Fahrt. In Lausanne feierte das Willson-Team bereits den 6. Sieg de suite. Am Ende einer fulminanten Startphase mit insgesamt 5 Toren brachte ein Doppelschlag von Roman Wick (13./14.) die Gäste auf die Siegerstrasse. Lausanne warf im Schlussabschnitt alles nach vorne. Statt dem Anschlusstreffer fiel aber der Emtpy-Netter zum 5:2-Endstand für die Gäste.

Davos - Biel 3:2

Ausgerechnet ein Shorthander brachte die Wende in Davos: Enzo Corvi traf kurz vor Spielhälfte zur 3:2-Führung. Biel ging im Startdrittel zweimal in Führung, musste wegen zwei Powerplay-Toren aber jeweils den Ausgleich hinnehmen. Auf Corvis Treffer fanden die Seeländer, bei denen Simon Rytz den geschonten Jonas Hiller im Tor ersetzte, keine Antwort mehr.

Freiburg - SCL Tigers 4:2

Fribourg-Gottéron setzt seinen Höhenflug fort. Die Saanestädter mussten gegen die SCL Tigers zwar zweimal einen Vorsprung wieder preisgeben. Ein Doppelschlag durch Flavio Schmutz und Jim Slater (52./56. Minute) bescherte dem Heimteam aber den 4. Sieg in Folge. Slater hatte bereits zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung getroffen. Freiburg festigte mit dem Sieg den 4. Tabellenrang.

Zug - Ambri 4:2

Die Gäste aus dem Tessin erwischten einen Traumstart: Nach nur 17 Sekunden lag Ambri dank Jesse Zgraggen in Führung – es war dies der drittschnellste Treffer in der laufenden Saison. Zug kämpfte sich aber zweimal von einem Rückstand zurück und führte die Entscheidung im Schlussdrittel herbei. Das Game-Winning-Goal erzielte Viktor Stalberg nach 24 Sekunden im Schlussabschnitt: Der Schwede verwertete einen Penalty. Bei Ambri gab Dominik Kubalik sein Debüt. Der tschechische Stürmer blieb aber ohne Skorerpunkt.

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 17.11.2017, 22:06