Eine wirkliche Nummer 1 im Tor hatte Lausanne während der Regular Season nicht. Zu Saisonbeginn hielten sich Ivars Punnenovs und Connor Hughes in Sachen Einsätze die Waage. Nachdem sich Letzterer im Oktober verletzte, mischte des Öfteren auch Kevin Pasche mit. Punnenovs suchte im Januar das Weite und schloss sich Rapperswil-Jona an. So hatte das Trio am Ende der Saison jeweils 15, 19 und 20 Partien bestritten.

Eine solche Goalie-Rochade sucht man in den Playoffs bis jetzt vergebens. Connor Hughes bestritt sämtliche 11 Partien und gibt Trainer John Fust keinen Grund, einen Wechsel vorzunehmen. Mit einer herausragenden Fangquote von 94,08 Prozent ist er statistisch der zweitbeste Goalie in den Playoffs. Einzig sein kommendes Gegenüber Simon Hrubec hielt bisher noch besser (95,45 %).

02:05 Video Hughes: «Man braucht einen guten Goalie» Aus Sport-Clip vom 15.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

Dass Erfolg in den Playoffs einen guten Goalie bedingt, verneint der Schweiz-kanadische Doppelbürger nicht. «Der Torhüter ist ein ziemlich wichtiger Teil des Teams. Aber dieser braucht auch gute Vorderleute, und das haben wir», ergänzt der 27-Jährige.

Wer wird Schweizer Meister? ZSC Lions ZSC Lions % Lausanne HC Lausanne HC % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Mit starken Leistungen im Halbfinal gegen seinen Ex-Klub Fribourg-Gottéron hatte Hughes grossen Anteil am erstmaligen Finaleinzug der Waadtländer. Diese seien das Resultat von «harter Arbeit» und «Entschlossenheit». Mit diesen Attributen könnte Hughes in der Finalserie auch die fehlende Erfahrung in Bezug auf den Gegner wettmachen. Der Lausanne-Goalie bestritt in der Qualifikation nur eine Partie gegen den ZSC (1:3). Mit genügend Videostudium hat Hughes dieses Manko wettgemacht.

Favoritenrolle gehört dem ZSC

Trainer Fust ist sich derweil der Bedeutung des Finals bewusst. «Es ist historisch. Nicht nur für den Klub, aber auch für die Stadt.» Dass seine Mannschaft im Final steht, sei nicht erwartet worden. Sein Team werde versuchen, in der Serie etwas zu bewegen.

Die Favoritenrolle schiebt der Kanadier dem Gegner zu. Die Lions seien eine grosse Mannschaft mit viel Erfahrung. Dass spiele aber absolut keine Rolle. «Wir müssen einfach unser Spiel spielen, wie wir das die ganze Saison und auch in den Playoffs gemacht haben. Dann schauen wir, was möglich ist.»

01:36 Video Fust: «...aber wir sind da» Aus Sport-Clip vom 15.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.