8 / 17

Legende:

Kein Glück in den USA

Den Sprung ins NHL-Team der New York Rangers schafft Ambühl in der Saison 2009/10 nicht. Stattdessen spielt er für die Hartford Wolf Pack, das Farmteam der Rangers. Nach 64 AHL-Spielen mit 8 Toren und 6 Assists bricht er seine Zelte in Übersee wieder ab und kehrt in die Schweiz zurück – statt nach Davos geht es aber nach Zürich.

Mike Stobe/Getty Images