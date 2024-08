Per E-Mail teilen

Legende: Kehrt zurück zu einem seiner Ausbildungsklubs Dario Simion. Freshfocus/Martin Meienberger

In der Saison 2010/11 gab Dario Simion sein National-League-Debüt für den HC Lugano. Nun kehrt der inzwischen 30-jährige Stürmer auf die übernächste Spielzeit zu den Tessinern zurück. Die «Bianconeri» statteten Simion mit einem Vertrag bis und mit der Saison 2030/31 aus.

Über Davos und Zug zurück nach Lugano

Simion wechselte im Sommer 2009 von der Jugendabteilung von Ambri nach Lugano. Auf die Spielzeit 2014/15 zog es den Flügelstürmer weiter ins Bündnerland zum HCD, bei dem er 4 Jahre blieb. Seit 2018 läuft Simion für den EV Zug auf, mit dem er zwischen 2021 und 2022 zweimal in Serie Schweizer Meister wurde. In insgesamt 690 Partien in der National League gelangen Simion 328 Skorerpunkte (166 Tore).

Seit 10 Jahren gehört Simion zudem zum Kreis der Nationalmannschaft. Mit der Nati nahm der Tessiner bereits an 4 Weltmeisterschaften und an den Olympischen Spielen 2022 in Peking teil.