Vor 12 Jahren präsentierte SCL-Tigers-Präsident Peter Jakob erstmals seine Vision einer Trainingshalle, nun ist er einsatzbereit, der Campus. 14 Monate dauerte der Bau des neuen Trainingskomplexes, der sich direkt neben der Ilfishalle befindet. 22 Millionen kostete das Projekt, welches grösstenteils durch private Gelder finanziert wurde.

Zweites Eisfeld in NHL-Grösse

Das Prunkstück des Campus ist das zweite Eisfeld, welches der Grösse der Felder in der NHL entspricht. Heisst, es ist in der Breite 4 Meter kleiner. Die Halle ist mit einer Tribüne ausgestattet, die Platz für rund 100 Zuschauer bietet, optimal also auch für Spiele der Nachwuchsteams oder kleineren Turnieren.

Legende: Wurde bereits eingeweiht Das zweite Eisfeld mit den Massen eines NHL-Feldes. Urs Lindt/freshfocus

Neben den beiden Natur-Eisfeldern verfügen die SCL Tigers nun auch über ein 200 Quadratmeter grosses synthetisches Eis. Auf diesem sollen vor allem Spezialeinheiten wie z.B. Schusstrainings absolviert werden können. Eine grosse Turnhalle (1500 Quadratmeter) bietet zudem reichlich Platz für den ganzen Athletikbereich und sonstige Fitness-Möglichkeiten. Dank dem Campus stehen zudem 8 zusätzliche Garderoben zur Verfügung.

Legende: Bietet viele Trainingsmöglichkeiten Die Turnhalle im neuen Campus. Urs Lindt/freshfocus

Magnet für junge Spieler?

Mit dem neuen Campus bieten die SCL Tigers einen hohen Standard an Infrastruktur. Das mache den Klub für junge Spieler aus der Region interessant, meint SRF-Eishockey-Experte Philippe Furrer: «Viele Junioren aus der Region Bern werden sich die Frage stellen, ob sie nicht in Langnau die besten Voraussetzungen erhalten, um sich zu entwickeln», so der langjährige Profi. Schliesslich werde die Betreuung neben dem Eisfeld immer wichtiger, da man in diesem Bereich noch wichtige Prozente im Vergleich zur Konkurrenz herausholen könne, so Furrer weiter.

Der Campus soll indes nicht ausschliesslich den SCL Tigers zur Nutzung überlassen sein. Die Idee ist, dass regionale Vereine sowie Einzelsportler aus diversen Sportarten von der neuen Trainingsinfrastruktur profitieren sollen.