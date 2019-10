Die berühmte Niederlage zu viel. Fribourg-Gottéron hat einen Tag nach der Blamage im Kellerduell mit Ambri-Piotta seinen Trainer Mark French mit sofortiger Wirkung entlassen. In den ersten 6 Partien der noch jungen Saison realisierten die Freiburger nur einen Sieg. Mit 2 Punkten ist Gottéron abgeschlagen am Tabellenende klassiert.

«Weit unter den Erwartungen»

Der Saisonstart habe «aufgrund des Potenzials [...] weit unter den Erwartungen» gelegen, liess der Klub verlauten. Bis ein Nachfolger für French und dessen Assistenten Dean Fedorchuk gefunden ist, wird die Mannschaft von Sportchef Christian Dubé und Pavel Rosa betreut, ein erstes Mal am Samstag gegen die Rapperswil-Jona Lakers.

French war Ende Mai 2017 bei den «Drachen» als Headcoach vorgestellt worden. In seinem ersten Amtsjahr scheiterte Freiburg als 5. der Regular Season im Playoff-Viertelfinal an Lugano. In der letzten Saison musste das Team aus dem Üechtland als 10. der Qualifikation in die Platzierungsrunde.