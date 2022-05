Sven Bärtschi kehrt in die Schweiz zurück. Der 29-jährige Flügelstürmer, der seit 2010 in Nordamerika engagiert gewesen war, unterschrieb für 3 Jahre beim SC Bern. Für Bärtschi ist es die erste Station in der National League. Nach seiner Ausbildung beim SC Langenthal wechselte der Nati-Stürmer nach Übersee, wo er 2011 an 13. Position von den Calgary Flames gedraftet worden war.

Bärtschi hat insgesamt 294 NHL-Spiele auf dem Buckel. In den letzten drei Saisons kam der 29-Jährige bei den Vancouver Canucks und den Vegas Golden Knights nur noch zu insgesamt sieben Einsätzen in der NHL, ansonsten spielte er in der zweitklassigen AHL.

«Es war immer mein Ziel, die Karriere dereinst in der Schweiz fortzusetzen. Nun ist die Zeit reif, nach Hause zu kommen», zitiert der SCB Bärtschi. Sportchef Andrew Ebbett liess verlauten: «Sven verfügt über hervorragende Fähigkeiten als Skorer. Er ist ein kreativer Stürmer, der für uns den Wert eines zusätzlichen Ausländers einnehmen kann. Ich bin sehr glücklich, hat er sich für uns entschieden.»