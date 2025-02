Legende: Geht nach dieser Saison in den Hockey-Ruhestand Andres Ambühl. Keystone/Jürgen Staiger

Andres Ambühl hat angekündigt, zum Ende der laufenden Saison seine Profikarriere zu beenden.

Der 41-jährige Flügelstürmer absolvierte in der National League für den HC Davos und die ZSC Lions über 1300 Partien.

Für das Schweizer Nationalteam nahm Ambühl 19 Mal an Weltmeisterschaften und 5 Mal an Olympischen Winterspielen teil.

Der Tag, vor dem sich so manch ein Schweizer Eishockey-Fan gewünscht hätte, er würde nie kommen, ist da: Andres Ambühl hat seinen Rücktritt angekündigt. Der unermüdliche Stürmer und landesweite Publikumsliebling wird Ende Saison seine Schlittschuhe an den Nagel hängen – im Alter von 41 Jahren. Das teilte Ambühl am Donnerstagnachmittag in einer Videobotschaft auf den Social-Media-Kanälen des HC Davos mit.

