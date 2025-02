Per E-Mail teilen

Andres Ambühl hat angekündigt, zum Ende der laufenden Saison seine Profikarriere zu beenden.

Der 41-jährige Flügelstürmer absolvierte in der National League für den HC Davos und die ZSC Lions über 1300 Partien.

Für das Schweizer Nationalteam nahm Ambühl 19 Mal an Weltmeisterschaften und 5 Mal an Olympischen Winterspielen teil.

Der Tag, vor dem sich so manch ein Schweizer Eishockey-Fan gewünscht hätte, er würde nie kommen, ist da: Andres Ambühl hat seinen Rücktritt angekündigt. Der unermüdliche Stürmer und landesweite Publikumsliebling wird Ende Saison seine Schlittschuhe an den Nagel hängen – im Alter von 41 Jahren.

«Ich mache mir schon längere Zeit Gedanken, wie es weitergehen soll. Ich habe hin- und herstudiert und bin zum Entschluss gekommen, dass dies meine letzte Saison sein wird», teilte Ambühl am Donnerstagnachmittag in einer Videobotschaft auf den Social-Media-Kanälen des HC Davos mit.

Eine Legende tritt ab

Ambühl geniesst im Schweizer Eishockey Legendenstatus. Der Bündner wurde in seinen 24 Jahren in der National League sechs Mal Schweizer Meister, fünf dieser Titel holte er mit dem HCD, einen mit den ZSC Lions.

Im vergangenen Oktober löste der langjährige Davos-Captain mit seinem 1270. Meisterschaftsspiel auf höchster Ebene in der Schweiz den Berner Beat Gerber als Rekordhalter ab.

Legende: Geht nach dieser Saison in den Hockey-Ruhestand Andres Ambühl. Keystone/Jürgen Staiger

WM-Rekordspieler

Auch auf internationaler Ebene hinterliess Ambühl über zwei Jahrzehnte seine Spuren. 2004 lief der Flügelstürmer erstmals auf der WM-Bühne auf, es folgten weitere 18 WM-Teilnahmen. 2013 und und 2024 gewann Ambühl mit der Nati die Silbermedaille.

An der WM 2022 überbot Ambühl mit seinem 120. WM-Einsatz den bisherigen Rekord des Deutschen Udo Kiessling. Inzwischen steht der Bündner bei 141 WM-Partien. Es ist durchaus denkbar, dass im Frühling an der WM in Dänemark und Schweden noch der eine oder andere WM-Einsatz dazukommen wird.