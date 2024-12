Legende: Ist von seinen Aufgaben bei den Lakers entbunden worden Stefan Hedlund. Freshfocus/Marusca Rezzonico

Die Rapperswil-Jona Lakers trennen sich per sofort von ihrem schwedischen Headcoach Stefan Hedlund.

Damit reagieren die St. Galler auf eine mittlerweile 7 Spiele andauernde Niederlagenserie.

Die Lakers sind in der National League inzwischen auf den vorletzten Platz abgestürzt.

Der blutleere Auftritt bei der 0:3-Niederlage am Freitag gegen die SCL Tigers hat das Fass in Rapperswil-Jona zum Überlaufen gebracht. Trainer Stefan Hedlund muss per sofort seinen Posten räumen.

Bereits bei der Auswärtspartie der Lakers am Sonntag in Genf werden Hedlunds bisherigen Assistenten Johan Lundskog und Fabian Gunnarsson sowie Sportchef Janick Steinmann an der Bande coachen. Dabei handelt es sich um eine interimistische Lösung, wie der Klub betont.

Absturz auf Rang 13

Die Entlassung des Schweden kam mit Ansage. In seinen letzten 7 Spielen ging der SCRJ jeweils immer als Verlierer vom Eis, dabei sammelten die Rosenstädter gerade einmal einen Punkt. Der letzte Sieg der Lakers datiert vom 17. November (3:0 gegen Lugano).

Die Pleitenserie hatte für die Lakers tabellarisch drastische Folgen. Nach etwas mehr als der Hälfte der Regular Season steht einzig noch Ajoie schlechter da als Rapperswil-Jona. Der Rückstand auf Rang 10, den letzten Pre-Playoff-Platz, hält sich mit 4 Punkten noch in Grenzen. Auch deshalb war man bei den Lakers wohl gewillt, noch rechtzeitig die Notbremse zu ziehen.

Grosse Erfolge unter Hedlund

Obschon der sportlichen Krise wegen unausweichlich, dürfte die Entlassung von Hedlund in Rapperswil-Jona für die Klubverantwortlichen ein schwieriger Schritt gewesen sein. Schliesslich feierten die Lakers unter der Regie des 49-jährigen Schweden für ihre Verhältnisse grosse Erfolge.

In seinen ersten beiden Saisons, 2021/22 und 2022/23, führte Hedlund die St. Galler nicht nur souverän in die Playoffs, sondern auch zweimal in die Champions Hockey League. In der letzten Spielzeit verpassten die Lakers die Playoffs jedoch. Dasselbe droht ihnen nach einem guten Saisonstart mittlerweile auch in der laufenden Saison.

