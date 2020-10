Am Rande der Partie Bern - Biel, dem letzten Grossanlass im Kanton Bern für die nächsten Wochen, nahmen Daniel Villard, CEO des EHC Biel, und SCB-Geschäftsführer Marc Lüthi Stellung zu den neusten Entwicklungen.

Es ist extrem frustrierend, dass wir für nichts gearbeitet haben.

Für Villard kam die Nachricht des Verbots von Grossanlässen am Freitag «sehr überraschend». Man habe im Seeland in den vergangenen Tagen hart dafür gearbeitet, die Regel von maximal 1000 Personen – die erst am Sonntag eingeführt worden war – im Stadion umzusetzen.

Absagen im Nachwuchs

«Es ist extrem frustrierend, dass wir für nichts gearbeitet haben. Ein Turnier des Nachwuchses und die Hockey-Schule, alles mussten wir absagen», so ein sichtlich mitgenommener Villard. «Es herrscht eine gewisse Leere. Es ist schwierig zu sagen, wie es jetzt weitergeht.»

Auch sein Kollege Lüthi sieht erneut dunkle Wolken aufziehen: «Bis zur Nati-Pause spielen wir sicher weiter. Was danach ist, weiss ich nicht. Ich weiss einfach, dass wir es uns nicht leisten können, ohne Zuschauer zu spielen.» Gleichzeitig fordert der 59-Jährige erneut Hilfe von aussen: «Es braucht Support vom Bund oder von den Kantonen, denn es sieht finanziell nicht gut aus.»

Warten auf den Bundesrat

Lüthi hoffe, dass die Zahlen bis zum 23. November zurückgehen werden, denn «die Ansteckungszahlen sind hoch und müssen runter. Ich hoffe, die Leute machen mit.» Dann könne man Ende November allenfalls wieder mit 2 Dritteln der Sitzplatzkapazität spielen.

Es braucht Support vom Bund oder von den Kantonen, denn es sieht finanziell nicht gut aus.

Villard sieht derweil den kommenden Mittwoch als möglicherweise entscheidendes Datum an. Dann könnte der Bundesrat das Zepter in der Grossanlass-Frage wieder übernehmen und eine einheitliche Lösung präsentieren. «Danach müssen wir analysieren, was das Beste in dieser schlechten Situation ist.»