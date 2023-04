Ohne seine verlässlichsten beiden Ausländer hat Ajoie in der Liga-Qualifikation gegen La Chaux-de-Fonds die Wende geschafft.

Nach Drama in der Liga-Quali

Legende: Wird von seinen Mitspielern wie ein Held gefeiert Ajoies Jordane Hauert. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Als der HC Ajoie in Spiel 3 der Liga-Qualifikation gegen La Chaux-de-Fonds im eigenen Stadion nach etwas mehr als 30 Minuten mit 0:2 in Rücklage geriet, schienen den Jurassiern langsam aber sicher die Felle davonzuschwimmen.

Die ersten beiden Partien der Best-of-7-Serie hatte der National-League-Vertreter bereits verloren, zudem fehlten der Mannschaft von Trainer Julien Vauclair mit Philip-Michaël Devos und Jonathan Hazen die beiden verlässlichsten Stürmer. Wer sollte die Jurassier jetzt noch vor dem Abgrund retten?

Klub-Ikone stellt Serie auf den Kopf

Dass diese Frage mit Jordane Hauert beantwortet werden würde, hätte zu jenem Zeitpunkt unwahrscheinlicher kaum sein können. In 52 Quali-Partien hatte der Verteidiger ganze 5 Skorerpunkte (alles Assists) gesammelt. In Spiel 3 der Liga-Qualifikation bereitete Hauert dann allerdings das 1:2-Anschlusstor mit vor und erzielte 56 Minuten später – nach fast 13 Minuten in der 2. Verlängerung – den vielumjubelten Overtime-Winner. Es war Hauerts erster Treffer seit sage und schreibe 811 Tagen.

Unmittelbar nach dem emotionalen Sieg sprach der 36-jährige Sohn von Ajoie-Klubpräsident Patrick Hauert vom «wichtigsten Tor meiner Karriere». Zu diesem Zeitpunkt stand es aus Sicht der Ajoulots noch immer 1:2 in der Serie. Hauert wusste aber genau, dass sein Treffer die Initialzündung für die Wende sein könnte. Und rückblickend kann man sagen: Genau so war es auch.

Momentum wechselt die Seite

In den Spielen 4 und 5 liess Ajoie – auch dank einem starken Tim Wolf zwischen den Pfosten – nur noch je einen Gegentreffer zu und nahm La Chaux-de-Fonds damit den Wind aus den Segeln. Die Neuenburger leisteten in Spiel 6 zwar noch einmal viel Widerstand und kamen dem 3. Sieg sehr nahe.

Doch irgendwie hatte das Schicksal das glücklichere Ende für Ajoie vorgesehen. Mit einem Doppelschlag innert 72 Sekunden machten die Jurassier in den Schlussminuten aus einem 1:2 ein 3:2 und fuhren den entscheidenden 4. Sieg ein. Der Klassenerhalt war Tatsache. Alle 4 Siege holte Ajoie ohne das Duo Devos/Hazen.

07:14 Video Spiel 6: «Sportflash» mit der Zusammenfassung La Chaux-de-Fonds – Ajoie Aus Sportflash vom 10.04.2023. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 14 Sekunden.

Verdienter Lohn für Steigerung im Vergleich zur Vorsaison

Ein Abstieg wäre für den NL-Vertreter denn auch besonders bitter gewesen. In Jahr 1 nach dem Aufstieg ins Oberhaus 2021 noch «Kanonenfutter», präsentierten sich die Jurassier in dieser National-League-Saison deutlich konkurrenzfähiger. Während sie 2021/22 nur 0,51 Punkte pro Spiel holten, war es 2022/23 fast ein Zähler pro Partie (0,923).

Auch im Playout-Final gegen die SCL Tigers machte Ajoie durchaus eine gute Falle. Nach einem 0:2-Rückstand glich das Quali-Schlusslicht die Serie zum 2:2 aus, ehe Langnau doch noch den Kopf aus der Schlinge ziehen konnte. Doch ein gutes Ende hatte diese Saison schliesslich auch für Ajoie noch übrig. Für Klub-Ikone Hauert war es die letzte, er sagt nach 1041 Partien für den HCA und dem wichtigsten Tor seiner Karriere «Au revoir» und tritt zurück.