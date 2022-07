Zwei Jahre sind mittlerweile verstrichen, seit sich Thomas Rüfenacht bei einem Trainings-Unfall derart schwer das rechte Knie lädiert hatte, dass gar das vorzeitige Karriereende drohte. Zuweilen glaubte der dreifache Schweizer Meister selber nicht mehr an ein Comeback, wie er gegenüber SRF erzählt. In dieser Zeit bewarb sich der 37-Jährige sogar für den Sportchef-Posten beim SCB. Ohne Erfolg.

Rüfenacht aber weigerte sich, trotz seines fortgeschrittenen Alters das Handtuch zu werfen. Stattdessen schuftete er für ein Comeback als Spieler. Tatsächlich kehrte der hartgesottene Stürmer für die letzten Spiele der abgelaufenen Saison auf das Eis zurück.

Legende: Lief in seiner Karriere 55 Mal für das Schweizer Nationalteam auf Thomas Rüfenacht, hier an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. Thomas Schreyer/freshfocus

Vertrag beim SCB nicht verlängert

Ob das Rüfenachts letzte Partien in der höchsten Schweizer Liga waren, ist noch offen. Klar hingegen ist: Für den SCB wird er nicht mehr auf Punktejagd gehen. Die Berner entschieden sich dagegen, die achtjährige Zusammenarbeit mit Rüfenacht über diesen Sommer hinaus zu verlängern. «Nach allem was ich für den Klub geopfert habe, hätte ich etwas anderes verdient», ist Rüfenacht der Meinung. Diese Entscheidung sporne ihn aber noch zusätzlich an, das Comeback zu vollziehen.

Aktuell schuftet der vertragslose Rüfenacht im Sommertraining auf eigene Faust. Bevor die Ausschau nach dem potenziellen neuen Arbeitgeber gestartet wird, will sich der 37-Jährige in eine möglichst gute physische Verfassung bringen. Nur so wird er für Klubs aus der National League wieder interessant. «Das ist mein Traum. Ich liebe diesen Sport sehr und werde alles daran setzen, dass ich nochmals zurückkommen kann.»