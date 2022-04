Meister EVZ muss im Saison-Endspurt auf Reto Suri verzichten. Der Stürmer verletzte sich am Mittwoch beim 4:1-Sieg im Playoff-Final gegen die ZSC Lions am Knie und muss operiert werden. Suri wird den Zugern mindestens drei Monate fehlen.

In der 20. Minute des 5. Spiels zuhause gegen die ZSC Lions prallte Reto Suri mit dem Zürcher Marco Pedretti zusammen und zog sich dabei eine vom Klub nicht näher genannte Verletzung am Knie zu. ZSC-Stürmer Pedretti musste nach dem Foulspiel vorzeitig unter die Dusche. Suri hat in 49 Qualifikationsspielen 27 Punkte (12 Tore, 15 Assists) gesammelt, in den Playoffs gab er in zehn Einsätzen einen Assist.