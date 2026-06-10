Nach dem Rücktritt von Urs Kessler soll Marc Lüthi dessen Nachfolge als Präsident des Schweizer Eishockeyverbandes antreten.

Von NL und SL nominiert: Lüthi soll SIHF-Präsident werden

Legende: Auf zu neuen Ufern? Marc Lüthi. Freshfocus/Thomas Oswald

Die National League und die Swiss League haben beschlossen, Marc Lüthi als Präsident des Schweizer Eishockeyverbandes SIHF zu nominieren. Dies wurde anlässlich der Verwaltungsratssitzung am Mittwoch in Prag entschieden, wie aus einer Mitteilung der National League hervorgeht. Lüthis Kandidatur wird der Generalversammlung des Verbandes zur Abstimmung vorgelegt.

Der 64-jährige Berner würde damit die Nachfolge von Urs Kessler antreten, der unmittelbar nach der Heim-WM seinen Rücktritt bekannt gab. Dies, um einen «Neuanfang» möglich zu machen.

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Lüthi, der bis Ende April CEO des SC Bern war, führte den Klub an die Spitze des Schweizer Eishockeys. Seit 1998 leitete er den SCB, Anfang des Jahres entschied er sich jedoch dazu, sich zurückzuziehen und seine Beteiligungen zu verkaufen.