Der SC Bern ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Don Nachbaur soll die «Mutzen» wieder in die Playoffs führen, nachdem Bern in der abgebrochenen Spielzeit 2019/20 mit der Platzierungsrunde hätte Vorlieb nehmen müssen. Der kanadisch-österreichische Doppelbürger erhält einen 2-Jahres-Vertrag.

Unbekannter Name im Schweizer Eishockey

Für Nachbaur ist Bern die erste Station in der Schweiz. Der 61-Jährige trainierte in den vergangenen Jahren verschiedene Klubs in der nordamerikanischen Nachwuchsliga WHL sowie in der AHL.

Von 2017 bis 2018 figurierte er als Assistent von John Stevens beim NHL-Team Los Angeles Kings. Zuletzt war er Headcoach bei HKM Zvolen in der Slowakei.

Kossmann erhält keine weitere Chance

Nachbaur folgt beim SCB auf Hans Kossmann, welcher den Meister von 2019 Ende Januar 2020 nach der Entlassung von Kari Jalonen übernommen hatte.

Kossmanns Vertrag war nur bis zum Ende der wegen des Coronavirus abgebrochenen Saison gültig gewesen.