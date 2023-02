Legende: Grund zum Jubeln Die Bieler feiern den Treffer zum 2:0. Freshfocus/Martin Meienberger

Im Nachtragsspiel der 6. National-League-Runde ringt der EHC Biel die ZSC Lions auswärts mit 3:2 nieder.

Die Seeländer führen bis zur 51. Minute mit 3:0, müssen dann aber noch einmal um den Sieg bangen.

Dank dem Sieg festigten die Bieler den 2. Tabellenplatz.

Im Spitzenspiel zwischen den drittplatzierten ZSC Lions und dem zweitplatzierten EHC Biel sah es lange nach einem problemlosen Sieg für die Seeländer aus. Die Gäste führten bis zur 51. Minute mit 3:0, ehe die Zürcher plötzlich wieder Hoffnung schöpften. Phil Baltisberger läutete mit seinem Treffer zum 3:1 die Schlussoffensive der Lions ein.

Diese trug in der 59. Minute tatsächlich Früchte. Simon Bodenmann verkürzte für den ZSC, der sein Glück mit einem sechsten Feldspieler suchte, auf 2:3. Den Gastgebern blieben noch 82 Sekunden, um die Verlängerung zu erzwingen. Eine Strafe gegen Mikko Lehtonen erschwerte dann aber dieses Unterfangen, Biel brachte den Vorsprung über die Zeit.

Wegweisender Doppelschlag im Mitteldrittel

Zuvor hatten die Bieler die Partie mit einem Doppelschlag im Mitteldrittel in gewünschte Bahnen gelenkt. Damien Brunner im Nachsetzen und Luca Hischier nach schöner Kombination brachten ihr Team innerhalb von 97 Sekunden mit 2:0 in Front (35./36.). Noah Delémont erhöhte in der 42. Minute in doppelter Überzahl. Die Aufholjagd der Zürcher kam schliesslich zu spät.

Playoff-Teilnahme fix

Mit nunmehr 10 Punkten Vorsprung auf die Lions bei 6 verbleibenden Partien befinden sich die Bieler voll auf Kurs, die Qualifikation zum ersten Mal seit Einführung der Playoffs 1986 in den Top 2 abzuschliessen. Selbst der Qualifikationssieg liegt für den EHCB mit nur 4 Punkten Rückstand auf Leader Servette noch drin.