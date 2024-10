Während Kloten in der National League die 3. Niederlage in Serie kassiert, gewinnen die Leventiner zum 3. Mal in Folge.

Legende: Ein Bild, an das man sich inzwischen gewöhnt hat Jubelnde Ambri-Spieler, enttäuschte Klotener. Imago/dieBildmanufaktur

Seit dem 29. März 2018 hatte Kloten gegen Ambri-Piotta nie wieder zuhause gewinnen können. Die Horrorserie fand auch am Mittwochabend ihre Fortsetzung. Mit 1:2 musste sich das Heimteam von den Leventinern bezwingen lassen. Für den überraschend gut in die Saison gestarteten EHC Kloten ist es die 3. Niederlage in Serie. Auf der anderen Seite jubelt das nun viertplatzierte Ambri über den 3. Erfolg de suite.

Im Gegensatz zur letzten Saison, als sich Kloten den Tessinern vor eigenem Anhang 0:4 und 1:5 hatte geschlagen geben müssen, durften die Hausherren bis am Schluss doch noch auf einen Punktgewinn hoffen. Doch selbst ein Powerplay fünfeinhalb Minuten vor Schluss und ein zusätzlicher Feldspieler in den letzten paar Minuten brachten dem Team von Trainer Lauri Marjamäki kein Glück.

Currans 1. Tor bringt Ambri den Sieg

Für das Game-Winning-Goal hatte in der 49. Minute Ambris kanadischer Verteidiger Kodie Curran verantwortlich gezeichnet. Der 34-Jährige erwischte Kloten-Goalie Sandro Zurkirchen, der Ludovic Waeber vertritt, mit einem One-Timer aus spitzem Winkel. Dank Currans allererstem Skorerpunkt im 5. Einsatz gelang Ambri gegen Lieblingsgegner Kloten bereits der 7. Vollerfolg hintereinander.

Der Sieg für die Mannschaft von Coach Luca Cereda geht am Ende in Ordnung. Die Tessiner, die in der 8. Minute durch Manix Landrys 5. Saisontreffer in Führung gingen, machten insgesamt mehr für das Spiel. Das belegt auch das Torschussverhältnis von 38:26 zugunsten der Gäste. Den einzigen Gegentreffer kassierte Ambri nach der ersten Strafe zu Spielmitte. Klotens Finne Niko Ojamäki durfte seinen 1. Saisontreffer bejubeln.