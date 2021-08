Legende: Zurück auf dem Eis Genf stieg am 2. August ins Eistraining ein. Hier Coach Edmond mit den Spielern Rod, Jacquemet und Winnik (v.r.n.l.). Keystone

Nach einer von der Corona-Pandemie geprägten Saison, in der nur wenige Zuschauerinnen und Zuschauer in den Genuss einer Live-Partie kamen, hoffen die Klubs, dass mit dem Saisonbeginn am 7. September mehr Normalität in die National League zurückkehrt. Die Vorbereitungen sind auf jeden Fall in vollem Gang. Hier gibt's den Überblick.

EV Zug Headcoach Dan Tangnes (NOR), *1979, seit 2018

Ausländer Christian Djoos (SWE), Niklas Hansson (SWE), Jan Kovar (CZE), Carl Klingberg (SWE), Anton Lander (SWE)

Zuzüge

Niklas Hansson (Rögle BK), Christian Djoos (Detroit Red Wings), Samuel Kreis (Biel), Fabrice Herzog (Davos), Marco Müller (Ambri), Reto Suri (Lugano), Anton Lander (Lokomotiv Yaroslavl)

Abgänge Raphael Diaz (Fribourg-Gottéron), Santeri Alatalo (Lugano), Jesse Zgraggen (Davos), Nick Shore (Sibir Novosibirsk), Erik Thorell (HC Sparta Praha), Livio Langenegger (Langnau), Gregory Hofmann (Columbus Blue Jackets), Yannick-Lennart Albrecht (Rapperswil-Jona), Calvin Thürkauf (Lugano)

Testspiele 06.08. Zug - EVZ Academy 7:3

10.08. Zug - Lausanne

13.08. Zug - Adler Mannheim

20.08. Ambri - Zug

21.08. Zug - Rapperswil-Jona

Genève-Servette HC Headcoach Patrick Emond (CAN), *1965, seit 2019

Ausländer Henrik Tömmernes (SWE), Daniel Winnik (CAN), Marc-Antoine Pouliot (CAN)

Zuzüge

Giancarlo Chanton (Langnau Nachwuchs), Olivier Guignard (Servette Nachwuchs), Benjamin Antonietti (Lausanne), Theo Campagna (Servette Nachwuchs), Marc-Antoine Pouliot (Biel), Christophe Cavalleri (Servette Nachwuchs)

Abgänge

Daniel Manzato (Bern), Enzo Guebey (GCK), John Fritsche, Eric Fehr (Karriereende), Timothy Kast (Bern), Linus Omark (Lulea HF), Nils Sejejs (La Chaux-de-Fonds), Nauris Sejejs (La Chaux-de-Fonds)



Testspiele 07.08. Servette - La Chaux-de-Fonds

10.08. Servette - Fribourg

13.08. Servette - Bern

17.08. Lausanne - Servette

25.08. Servette - Krefeld

28.08. Servette - Pardubice

02.09. Langnau - Servette

SC Rapperswil-Jona Lakers Headcoach Stefan Hedlund (SWE), *1975, seit 2021

Ausländer Emil Djuse (SWE), Roman Cervenka (CZE), Steve Moses (USA), Andrew Rowe (USA)

Zuzüge

Nathan Vouardoux (Lausanne Nachwuchs), Alain Bircher (Langnau), Inaki Baragano (Lausanne Nachwuchs), David Aebischer (Fribourg-Gottéron), Emil Djuse (Spartak Moskau), Benjamin Neukom (Langnau), Yannick Brüschweiler (ZSC), Sandro Zangger (Lugano), Yannick-Lennart Albrecht (Zug), Dominic Lammer (Lugano), Yannick Brüschweiler (GCK)

Abgänge Sascha Rochow (Winterthur), Dominik Egli (Davos), Mauro Dufner (Fribourg-Gottéron), Julian Payr, Daniel Vukovic, Flurin Randegger (Kloten), Martin Ness (Ajoie), Kay Schweri (Langnau), Kevin Clark (Eisbären Berlin), Frantisek Rehak (Langenthal), Michael Loosli (Langnau), Lukas Lhotak (Olten)

Testspiele 11.08. Rapperswil-Jona - Langnau

13.08. Rapperswil-Jona - Ambri

21.08. Zug - Rapperswil-Jona

22.08. Rapperswil-Jona - Kloten

27.08. HC Thurgau - Rapperswil-Jona

02.09. Rapperswil-Jona - Bern

ZSC Lions Headcoach Rikard Grönberg (SWE/USA), *1968, seit 2019

Ausländer Maxim Noreau (CAN), Garrett Roe (USA), Marcus Krüger (SWE), Justin Azevedo (CAN)

Zuzüge

Yannick Webber (Pittsburgh Penguins), Willy Riedi (GCK), Justin Azevedo (Ak Bars Kazan)

Abgänge Severin Blindenbacher, Roman Wick (Karriereende), Yannick Brüschweiler (Rapperswil-Jona), Raphael Prassl (Davos), Ryan Lasch (Frölunda HC), Axel Simic (Davos), Fredrik Pettersson (Karriereende)

Testspiele 06.08. ZSC - GCK 3:1

12.08. Davos - ZSC

18.08. ZSC - Schwenningen

20.08. ZSC - Dornbirn

SC Bern Headcoach Johan Lundskog (SWE), *1984, seit 2021

Ausländer Dustin Jeffrey (CAN), Kaspars Daugavins (LAT), Cory Conacher (CAN) Zuzüge

Daniel Manzato (Servette), Yannick Hänggi (HCB Ticino), Christian Pinana (Ambri), Kaspars Daugavins (Vityaz Podolsk), Ronny Dähler (SCB-Junioren), Timothy Kast (Servette), Noah Fuss (SCB-Junioren), Joshua Fahrni (SCB-Junioren)

Abgänge Tomi Karhunen (Straubing Tigers), Miro Zryd (Langnau), Yanik Burren (Ambri), Inti Pestoni (Ambri), Simon Sterchi (La Chaux-de-Fonds), Jesper Olofsson (Langnau), André Heim (Ambri), Kyen Sopa (GCK), Andri Henauer (La Chaux-de-Fonds)

Testspiele 06.08. Visp - Bern 2:5

13.08. Servette - Bern

17.08. Langenthal - Bern

27.08. Bern - Ambri

28.08. Davos - Bern

02.09. Rapperswil-Jona - Bern

HC Fribourg-Gottéron Headcoach Christian Dubé (CAN), *1977, seit 2020

Ausländer Ryan Gunderson (USA), Daniel Brodin (SWE), David Desharnais (CAN), Chris DiDomenico (CAN)

Zuzüge

Raphael Diaz (Zug), Mauro Dufner (Rapperswil-Jona)

Abgänge Marc Abplanalp (Düdingen), David Aebischer (Rapperswil-Jona), Viktor Stalberg

Testspiele 10.08. Servette - Fribourg

13.08. Fribourg - Ajoie

19.08. Lausanne - Fribourg

20.08. Fribourg - Rouen



HC Lugano Headcoach Chris McSorley (CAN), *1962, seit 2021

Ausländer Daniel Carr (CAN), Troy Josephs (CAN), Mark Arcobello (USA), Mikkel Bödker (DAN)

Zuzüge

Thibault Fatton (Lugano Nachwuchs), Samuel Guerra (Davos), Santeri Alatalo (Zug), Mirco Müller (Leksands IF), Calvin Thürkauf (Zug), Troy Josephs (Visp), Daniel Carr (Washington Capitals), Yves Stoffel (EVZ Academy), Evan Tschumi (Colgate University)

Abgänge Sandro Zurkirchen (Kloten), Stefan Müller (Ambri), Thomas Wellinger (Davos), Eliot Antonietti (Olten), Lucas Matewa (La Chaux-de-Fonds), Michael Ngoy (Karriereende), Tim Heed (Spartak Moskau), Sandro Zangger (Rapperswil-Jona), Raffaele Sannitz (Karriereende), Dario Bürgler (Ambri), Dominic Lammer (Rapperswil-Jona), Matteo Romanenghi (Ajoie), Reto Suri (Zug), Jani Lajunen (Örebro Hockey)

Testspiele 10.08. HCB Ticino - Lugano

12.08. Lausanne - Lugano

13.08. Visp - Lugano

21.08. Lugano - Krefeld

24.08. Davos - Lugano



Lausanne HC Headcoach John Fust (SUI/CAN), *1972, seit 2021

Ausländer Martin Gernat (SVK), Mark Barberio (CAN), Phil Varone (CAN), Jiri Sekac (CZE), Cory Emmerton (CAN)

Zuzüge

Viktor Östlund (Ambri), Andrea Glauser (Langnau), Martin Gernat (HC Ocelari Trinec), Fabio Arnold (Winterthur), Jiri Sekac (Avangard Omsk), Benjamin Baumgartner (Davos), Phil Varone (Barys Nur-Sultan), Jason Fuchs (Biel)

Abgänge Robin Grossmann (Biel), Noah Schneeberger, Vladimir Roth (HC Kometa Brno), Etienne Froidevaux (Biel), Benjamin Antonietti (Servette), Lee Roberts (Martigny), Brian Gibbons (Linköping HC), Rihards Puide, Libor Hudacek (Neftekhimik Nizhnekamsk), Charles Hudon (Tampa Bay Lightning)

Testspiele 10.08. Zug - Lausanne

11.08. Lausanne - Mannheim

12.08. Lausanne - Lugano

17.08. Lausanne - Servette

19.08. Lausanne - Fribourg

22.08. Lausanne - Rouen

EHC Biel Headcoach Antti Törmänen (FIN), *1970, seit 2021

Ausländer Viktor Lööv (SWE), Alexander Yakovenko (RUS), Jere Sallinen (FIN), Toni Rajala (FIN)

Zuzüge

Alexander Yakovenko (Jukurit Mikkeli), Viktor Lööv (Jokerit Helsinki), Robin Grossmann (Lausanne), Etienne Froidevaux (Lausanne), Jere Sallinen (IFK Helsinki), Gaëtan Haas (Edmonton Oilers)

Abgänge Riccardo Sartori (Karriereende), Stefan Ulmer (La Chaux-de-Fonds), Samuel Kreis (Zug), Petteri Lindbohm (Jokerit Helsinki), David Prysi (Lyss), Jason Fuchs (Lausanne), Anton Gustafsson (IF Sundsvall), Konstantin Komarek (Lulea HF), Marc-Antoine Pouliot (Servette)

Testspiele 06.08. La Chaux-de-Fonds - Biel 4:0

14.08. Biel - Eisbären Berlin

18.08. Langnau - Biel

23.08. Biel - Krefeld

25.08. Biel - Pardubice

27.08. Ajoie - Biel

31.08. Biel - Ambri

02.09. Biel - Villach

HC Davos Headcoach Christian Wohlwend (SUI), *1977, seit 2019

Ausländer Magnus Nygren (SWE), Dennis Rasmussen (SWE), Matej Stransky (CZE), Mathias Bromé (SWE) Zuzüge

Gilles Senn (New Jersey Devils), Thomas Wellinger (Lugano), Jesse Zgraggen (Zug), Dominik Egli (Rapperswil-Jona), Axel Simic (ZSC), Mathias Bromé (Detroit Red Wings), Valentin Nussbaumer (Biel), Matej Stransky (HC Ocelari Trinec), Simon Knak (Portland Winterhawks), Julian Schmutz (Langnau), Dennis Rasmussen (Metallurg Magnitogorsk), Raphael Prassl (ZSC)

Abgänge Félicien Du Bois (Karriereende), Tony Sund (Rögle BK), Samuel Guerra (Lugano), Dominic Buchli (EVZ Academy), Lorenz Kienzle, Marc Aeschlimann (GCK), Tim Lutz (Fischtown Pinguins), David Ullström (HV71 Jönköping), Benjamin Baumgartner (Lausanne), Teemu Turunen (Jokerit Helsinki), Dario Meyer (Kloten), Fabrice Herzog (Zug), Aaron Palushaj

Testspiele 07.08. Arosa - Davos

08.08. Chur - Davos

12.08. Davos - ZSC

14.08. Langnau - Davos

19.08. Davos - Dornbirn

21.08. Davos - Schwenningen

24.08. Davos - Lugano

28.08. Davos - Bern

04.09. Ambri - Davos

HC Ambri-Piotta Headcoach Luca Cereda (SUI), *1981, seit 2017

Ausländer Juuso Hietanen (FIN), Matt D'Agostini (CAN), Peter Regin (DEN), Brandon Kozun (CAN/USA) Zuzüge

Stefan Müller (Lugano), Simone Terraneo (SCB-Nachwuchs), Yanik Burren (Bern), Juuso Hietanen (HC Dynamo Moskau), Inti Pestoni (Bern), Peter Regin (Jokerit Helsinki), Dario Bürgler (Lugano), André Heim (Bern), Brandon Kozun (Dinamo Minsk)

Abgänge Viktor Östlund (Lausanne), Christian Pinana (Bern), Karim Del Ponte (EVZ Academy), Dario Rohrbach (Ajoie), Marco Müller (Zug), Jiri Novotny (Karriereende), Tommaso Goi (Karriereende), Julius Nättinen (Växjö Lakers), Anthony Neuenschwander (Winterthur), Elia Mazzolini, Stanislav Horansky (Olten), Brian Flynn (New Jersey Devils)

Testspiele 06.08. HCB Ticino - Ambri 1:7

13.08. Rapperswil-Jona - Ambri

20.08. Ambri - Zug

21.08. Kloten - Ambri

27.08. Bern - Ambri

31.08. Biel - Ambri

04.09. Ambri - Davos



SCL Tigers Headcoach Jason O'Leary (CAN), *1978, seit 2021

Ausländer Alexandre Grenier (CAN), Harri Pesonen (FIN), Jesper Olofsson (SWE), Aleksi Saarela (FIN)

Zuzüge

Damian Stettler (Langnau Nachwuchs), Janis Elsener (Olten), Miro Zryd (Bern), Kay Schweri (Rapperswil-Jona), Michael Loosli (Rapperswil-Jona), Harri Pesonen (Ak Bars Kazan), Livio Langenegger (Zug), Jesper Olofsson (Bern), Alexandre Grenier (Iserlohn Roosters), Aleksi Saarela/FIN (Lukko)

Abgänge Andrea Glauser (Lausanne), Federico Lardi (Karriereende), Sebastian Schilt, Alain Bircher (Rapperswil-Jona), Raphaël Kuonen (Visp), Stefan Rüegsegger (Langenthal), Toms Andersons (La Chaux-de-Fonds), Benjamin Neukom (Rapperswil-Jona), Marcus Nilsson (Färjestad BK), Loïc In-Albon (La Chaux-de-Fonds), Julian Schmutz (Davos), Robbie Earl, Ben Maxwell (Linköping HC)

Testspiele 11.08. Rapperswil - Langnau

14.08. Langnau - Davos

18.08. Langnau - Biel

27.08. Langnau - Schwenningen

02.09. Langnau - Servette