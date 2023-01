Legende: Kommen auch zuhause gegen Lugano nicht aus dem Straucheln Die ZSC Lions und Justin Azevedo. Keystone/Walter Bieri

Lugano stösst die ZSC Lions noch weiter in die Krise. In der 41. Runde der National League gewinnen die Tessiner in Zürich mit 3:2 nach Penaltyschiessen.

In der Neuauflage des Spitzenkampfs jubelt Genf-Servette gegen Biel über einen 4:1-Sieg.

Lausanne, Zug und Ambri feiern jeweils Auswärtssiege.

ZSC Lions – Lugano 2:3 n.P.

Lugano fügte den ZSC Lions die 6. Niederlage in Serie zu und feierte den zweiten Sieg über die Zürcher binnen rund 24 Stunden. Nachdem es nach 65 Minuten 2:2 gestanden hatte, brachte Markus Granlund die Halle in Zürich mit dem insgesamt 22. Penalty zum Verstummen. Er liess ZSC-Goalie Simon Hrubec mit einem satten Schuss ins rechte Eck keine Abwehrchance. In der regulären Spielzeit hatten die Lions dank Treffern von Denis Hollenstein und Simon Bodenmann einen frühen 0:1-Rückstand gedreht, ehe Granlund kurz vor der 2. Sirene ausglich. Im Schlussdrittel hatten beide Mannschaften Chancen auf den Siegtreffer, scheiterten aber an den stark aufspielenden Torhütern Hrubec und Niklas Schlegel.

Genf-Servette – Biel 4:1

Ein Doppelschlag von Linus Omark kurz vor der ersten Sirene brachte die Bieler bereits im Startdrittel in Rücklage. Innert 90 Sekunden war der Schwede zweimal vom Slot erfolgreich. Der Sieg war den Genfern in den folgenden Abschnitten nicht mehr zu nehmen. Servette spielte munter nach vorne, während sich Biel abermals die Zähne an Goalie Robert Mayer ausbiss. Die Seeländer kamen in der 39. Minute durch Jere Sallinen zwar noch zum Anschlusstreffer. In der 52. Minute stellte Marco Miranda den Zwei-Tore-Vorsprung aber alleine vor Harri Säteri wieder her. Für den Schlusspunkt sorgte Vincent Praplan mit einem Empty-Netter.

Kloten – Ambri 3:4 n.P.

Ambri revanchierte sich für die Niederlage vom Freitag und fügte Kloten nach 4 Siegen in Folge wieder einmal eine Niederlage zu. Nach 1:3-Rückstand rettete sich Kloten noch in die Verlängerung. Jonathan Angs Shorthander zum 2:3 in der 44. Minute leitete die Aufholjagd ein, bevor Steve Kellenberger mit einem Direktschuss in der 55. Minute den erlösenden Ausgleich erzielte. Zum Sieg reichte es den Flughafenstädtern schliesslich aber doch nicht. Im Penaltyschiessen sorgte Tim Heed mit seinem Treffer als 12. Schütze für den Sieg der Leventiner.

SCL Tigers – Lausanne 4:5 n.V.

Die SCL Tigers konnten sich für ihre eindrückliche Moral nicht belohnen. Dreimal machten sie gegen Lausanne einen Rückstand wett und gingen durch Aleksi Saarela in der 52. Minute gar erstmals in Führung. Im Powerplay schickte Joël Genazzi das Spiel mit seinem Treffer zum 4:4 jedoch in die Verlängerung, wo Michael Raffl nach einem sehenswerten Solo einnetzte und die Partie zugunsten der Waadtländer entschied.

Freiburg – Zug 1:2 n.P.

Zug feierte gegen Freiburg auch im 2. Duell innert 24 Stunden einen Sieg. Dabei waren die Zentralschweizer in der Reprise lange einem Rückstand hinterhergelaufen. Erst in der 59. Minute traf Christian Djoos bei 6 gegen 4 zum verdienten 1:1-Ausgleich. Im Penaltyschiessen zeigten sich die Gäste dann deutlich kaltblütiger. Sämtliche Zuger Schützen trafen und sorgten so für den Zusatzpunkt.