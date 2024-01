Legende: Grosser Jubel bei den SCL Tigers Beim Sieg auswärts am Obersee. Freshfocus/Thomas Oswald

Die SCL Tigers haben sich für die 2:5-Heim-Niederlage vom Freitag revanchiert: Die Langnauer feierten am Sonntag einen 4:2-Erfolg bei den Rapperswil-Jona Lakers und verhinderten damit, dass die weiterhin zwölftplatzierten St. Galler in der Tabelle an ihnen vorbeiziehen.

Der Schlüssel zum erst 2. Langnau-Sieg aus den letzten 11 Spielen lag im Boxplay: Bis Spielmitte lagen die Gäste am Obersee mit 1:2 zurück, doch dann kamen sie besser mit den vielen Strafen zurecht.

Pesonen trifft doppelt

Harri Pesonen, der bereits das 1. Tor erzielt hatte, traf in der 35. Minute in Unterzahl erst zum 2:2. Im Schlussdrittel legte Saku Mäenalanen nach einer Lakers-Unachtsamkeit gleich mit einem 2. Shorthander zum 3:2 nach. Für die Tigers waren es die ersten Tore überhaupt in dieser Saison, die ihnen mit einem Mann weniger gelangen.

Am Abend (ab 20 Uhr) kommt es in der National League noch zum 2. Zürcher Derby innert 24 Stunden, Kloten empfängt die ZSC Lions.