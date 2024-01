Legende: Lugano-Erfolgsduo Calvin Thürkauf beglückwünscht Michael Joly zu einem seiner Treffer. Keystone/Anthony Anex

Lugano rückt dank des 3:2 gegen Bern in der National League bis auf einen Punkt an die «Mutzen» heran.

Fribourg-Gottéron übernimmt nach dem 6:1 über Meister Genf-Servette die Tabellenführung von den spielfreien ZSC Lions.

Ajoie entführt aus Zug überraschend drei Punkte (2:1).

Bern – Lugano 2:3

Michael Joly hat seinen Lauf in Bern fortgesetzt. Der Kanadier in Diensten Luganos hatte mit einem Tor und drei Assists gegen die Lakers bereits dem letzten Spiel den Stempel aufgedrückt. Gegen die «Mutzen» legte er seine Saisontreffer 14 und 15 nach. War das 1:0 (4.) noch eine leichte Übung, zeigte Joly beim 2:0 sein ganzes Können: Er schloss einen Sololauf erfolgreich ab (36.). Bern kämpfte im dritten Drittel aufopferungsvoll und kam zweimal wieder heran. Der erneute Anschlusstreffer durch Joona Luoto zum 2:3 (60.) kam aber zu spät. Dank des Vollerfolgs im Direktduell rückt das sechstplatzierte Lugano bis auf einen Punkt an die fünftplatzierten Berner heran. Gelegenheit, die Scharte wieder auszuwetzen, erhält Bern am Samstag im «Re-Match» im Tessin.

Fribourg-Gottéron – Genf-Servette 6:1

In der 14. Spielminute war die Partie spätestens lanciert. Zunächst wurde Chris DiDomenico in die Kühlbox geschickt, 15 Sekunden später brachte Samuel Walser Gottéron in Unterzahl in Führung. Während derselben Strafe glichen die Gäste durch Sami Vatanen aus. Christoph Bertschy (17.) erzielte noch im ersten Drittel die erneute Führung für die Gastgeber, Samuel Walser erhöhte kurz nach Spielmitte. Im dritten Drittel setzten die Freiburger zur Kür an, Sandro Schmid (52.) und Killian Mottet (53.) erhöhten weiter für Gottéron, Lucas Wallmark setzte mit dem 6:1 in doppelter Überzahl den Schlusspunkt. Damit ist Freiburg zumindest bis Samstagabend neuer Leader.

Zug – Ajoie 1:2

Im ersten Drittel (13.) brachte Dario Simion den EV Zug in Überzahl in Führung. Doch die behäbig auftretenden Zentralschweizer verpassten es, die Führung auszubauen. So stand es nach 40 gespielten Minuten «nur» 1:0 zugunsten der Zentralschweizer. Im dritten Drittel sollte die Mannschaft von Dan Tangnes die Quittung dafür bekommen. Binnen 22 Sekunden drehten Frédérik Gauthier und Matteo Romanenghi die Partie zugunsten Ajoies. Die Jurassier liessen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und entführten überraschend drei Punkte aus der Bossard Arena.

Ambri – Biel 2:3

Die Partie in der Gottardo-Arena nahm erst nach Spielmitte so richtig Fahrt auf. Yanik Burren brachte Biel nach einer Strafe gegen Teamkollege Yanick Stampfli in der 32. Minute per Shorthander in Führung. Das liess Ambri jedoch nicht auf sich sitzen: 3 Sekunden vor Ablauf der Strafe gelang Tim Heed der 1:1-Ausgleich. Yannick Rathgeb und Gaëtan Haas führten im Schlussabschnitt die Vorentscheidung zugunsten der Seeländer herbei, Lilja Jakob konnte 2 Sekunden vor dem Ende nur noch Resultatkosmetik betreiben. Biel stösst nach dem 4. Sieg aus den letzten 5 Spielen auf Tabellenplatz 9 vor.

SCL Tigers – Lakers 2:5

Die Partie zwischen den Tabellennachbarn Tigers (11.) und Lakers (12.) zog sich aufgrund von vielen Strafen, einer Schlägerei zu Spielmitte und weiteren Unterbrüchen lange hin. Am Ende stand ein 5:2 für die Gäste auf dem Videowürfel. Als vorentscheidend erwiesen sich dabei zwei der total 17 Strafen: In der 19. Minute veredelte Nicklas Jensen eine herrliche Überzahl-Stafette über Tyler Moy und Roman Cervenka zum 3:1. In der 29. Minute erzielte Maxime Noreau nach einem abgelaufenen Langnauer Überzahlspiel direkt von der Strafbank kommend das 4:1. Die Tigers mussten trotz 40 Torschüssen zum 10. Mal in den letzten 11 Spielen als Verlierer vom Eis.