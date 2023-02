National League: Die ZSC Lions gewinnen das Tor-Spektakel gegen Leader Genf (6:5), Lugano taucht in Rapperswil (2:6), Davos gegen Lausanne (0:2).

11 Tore in der neuen Arena: ZSC ringt Leader Genf nieder

National League am Dienstag

Legende: Jubelten gleich 6 Mal Die ZSC Lions. Freshfocus/Claudio Thoma

6:5 gegen Leader Genf: Die ZSC Lions feiern nach 3 Pleiten in Folge wieder einen Sieg.

Die Rapperswil-Jona Lakers (6:2 gegen Lugano) sind neu Dritter, weil Davos gegen Lausanne verliert (0:2).

ZSC Lions – Genf 6:5

Torspektakel in der Zürcher Swiss Life Arena: Dank der herausragenden Performance der NHL-Leihgabe Alexandre Texier (2 Tore, 2 Assists) und des Finnen Juho Lammikko (2 Tore, 1 Assist) beendete das Heim-Team die jüngste Negativserie (3 Niederlagen de suite). Besonders sehenswert: Der Absatz-Pass von Lammikko zum 5:3 durch Chris Baltisberger (42.) und der Shorthander des Finnen zum zwischenzeitlichen 6:4 auf Zuspiel von Texier. Der Leader aus Genf kämpfte sich zwar immer wieder heran, konnte die Partie jedoch nie ausgleichen.

Rapperswil-Jona Lakers – Lugano 6:2

Der HC Lugano stand beim Gastspiel in der Rosenstadt von Anfang an auf verlorenem Posten. Coach Luca Gianinazzi nahm bereits nach 4:39 Minuten ein Timeout. Nach einem Doppelschlag lagen die Tessiner bereits 0:2 zurück. Weil sich Andri Stoffel (15.) den Puck abluchsen liess und Pontus Aberg eiskalt einnetzte, stand es nach 15 Minuten schon 0:3. Erst im Mitteldrittel zeigten die «Bianconeri» eine Reaktion und verkürzten auf 2:4, ehe Emil Djuse postwendend zum 5:2 erhöhte. Danach kam nichts mehr von den Gästen.

Davos – Lausanne 0:2

Der Lausanne HC hat einen wichtigen Sieg im Kampf um den Einzug in die Pre-Playoffs gefeiert. Gegen offensiv harmlose Davoser schlugen die Gäste kurz nach Spielhälfte zu. Cody Almond (34.) schlenzte den Puck nach Traum-Pass von Michael Hügli in die Maschen. Der Kanadier Daniel Audette (48.) sorgte per sehenswertem Backhand-Schuss für die Entscheidung. Lausanne ist im Aufwind: Das Team von Coach Geoff Ward liegt nur noch einen Punkt hinter Platz 10 (Kloten). Garant für den Erfolg: Goalie Eetu Laurikainen feierte im 9. Spiel für Lausanne den 3. Shutout und den 8. Sieg.