National League am Dienstag
Audio-Konferenz: Vollrunde mit ZSC – Lakers und Biel – Lausanne
Es steht die nächste Vollrunde mit 7 Partien an: Verfolgen Sie die Dienstagsspiele der National League hier in der Audio-Konferenz.
Die National League geht am Dienstag in die nächste Runde – auf dem Programm stehen 7 Partien. Ab 19:45 Uhr können Sie die Audio-Konferenz bei SRF wie folgt verfolgen:
- ZSC Lions – Rapperswil-Jona Lakers (live aus dem Stadion)
- SCL Tigers – Zug (live aus dem Stadion)
- Biel - Lausanne (live aus dem Stadion)
- Kloten - Fribourg-Gottéron (live aus dem Stadion)
- Ambri-Piotta – Lugano
- SC Bern – Ajoie
- Genf-Servette – Davos
Resultate National League
