National League am Dienstag Audio-Konferenz: Vollrunde mit ZSC – Lakers und Biel – Lausanne

Es steht die nächste Vollrunde mit 7 Partien an: Verfolgen Sie die Dienstagsspiele der National League hier in der Audio-Konferenz.

09.09.2025, 08:54

Die National League geht am Dienstag in die nächste Runde – auf dem Programm stehen 7 Partien. Ab 19:45 Uhr können Sie die Audio-Konferenz bei SRF wie folgt verfolgen:

  • ZSC Lions – Rapperswil-Jona Lakers (live aus dem Stadion)
  • SCL Tigers – Zug (live aus dem Stadion)
  • Biel - Lausanne (live aus dem Stadion)
  • Kloten - Fribourg-Gottéron (live aus dem Stadion)
  • Ambri-Piotta – Lugano
  • SC Bern – Ajoie
  • Genf-Servette – Davos

