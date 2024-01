Legende: Macht die Wende mit seinem Penaltytreffer perfekt Romain Loeffel. Freshfocus/Urs Lindt

Bern gewinnt das Derby gegen die SCL Tigers spektakulär 5:4 nach Penaltyschiessen.

Die ZSC Lions starten mit einem 7:2-Kantersieg bei Ambri-Piotta optimal ins neue Jahr.

Siege feiern auch Zug, Davos, Freiburg, Lausanne und Genf.

Bern – SCL Tigers 5:4 n.P.

Da hat sich wohl jemand das Silvester-Feuerwerk für das 1. Spiel im neuen Jahr aufgespart: Die SCL Tigers zündeten im «Tatzenderby» sogleich den Turbo. Keijo Weibel, Vili Saarijärvi und Flavio Schmutz brachten die Gäste mit 3 Treffern innert 95 Sekunden (!) bis zur 7. Minute 3:0 in Führung. Und als Bern im Mitteldrittel durch Dominik Kahun im Powerplay zum ersten Torerfolg kam, antwortete Langnau 57 Sekunden später und stellte den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Mit einer eindrücklichen Aufholjagd machte der SCB diesen aber tatsächlich noch wett: Romain Loeffel (39.) im Mittel- sowie Corban Knight (43.) und erneut Kahun (46.) im Schlussdrittel sorgten für eine Verlängerung, in der keine Tore fielen. Im Penaltyschiessen trafen 3 Berner Schützen, Loeffel machte die Wende schliesslich perfekt.

Ambri-Piotta – ZSC Lions 2:7

Nach dem frühen Out am Spengler Cup konnten die Leventiner nicht wie gewünscht in den Ligaalltag zurückkehren. Der Leader aus Zürich spielte von Beginn an dominant und ging dank eines Doppelpacks von Denis Malgin mit einer 2:0-Führung in die 1. Pause. Auf den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Inti Pestoni (21.) reagierte der ZSC dann gleich dreifach. Chris Baltisberger (22.), Nicolas Baechler (28.) und Yannick Zehnder (38.) sorgten für die Tore 3, 4 und 5 und damit die Vorentscheidung im Mitteldrittel. Die Gäste liessen auch nach dem 2. Ambri-Tor durch Alex Formenton (52.) nicht locker. Denis Hollenstein (57.) und Mikko Lehtonen (60.) setzten kurz vor Spielende den Schlusspunkt.

Zug – Rapperswil-Jona Lakers 4:0

Dem EV Zug ist der Auftakt ins neue Jahr geglückt. Gegen die Rapperswil-Jona Lakers feierte Dan Tangnes' Mannschaft einen 4:0-Sieg. Neuzugang Riley Sheen eröffnete in der 23. Minute bei seinem Debüt für die Zentralschweizer das Skore. 5 Minuten später sorgten Lukas Bengtsson und Attilio Biasca mit einem Doppelschlag innert 10 Sekunden für klare Verhältnisse. Die Lakers fanden an der starken Zuger Defensive und an Leonardo Genoni, der seinen 1. Shutout der Saison feierte, während des gesamten Spiels kein Vorbeikommen und kassierten im Schlussdrittel gar noch ein 4. Gegentor durch Sven Leuenberger (54.).

Legende: Trifft gleich im 1. Spiel für den neuen Arbeitgeber Riley Sheen (m.). FRESHFOCUS/URS FLÜELER

Davos – Lugano 2:1

Von wegen «Spengler-Cup-Blues»: Der gewonnene Titel schien den HC Davos im Ligaspiel gegen Lugano zu beflügeln. In einer temporeichen und allgemein hochstehenden Partie siegten die Bündner 2:1. Yannick Frehner erzielte im ausverkauften Eisstadion in der 52. Minute das Siegtor, nachdem Valentin Nussbaumer den Tessiner Führungstreffer durch Calvin Thürkauf (27.) im Mitteldrittel ausgeglichen hatte. In den Schlussminuten mussten die Bündner aber noch einmal zittern: Wegen hohem Stock wurde Thürkaufs Ausgleichstor in der 59. Minute aberkannt.

Fribourg-Gottéron – Kloten 7:1

Nach 4 Minuten waren die heimischen Fans in Freiburg bereits in Feierlaune. Julien Sprunger (2.) und Jacob de la Rose (4.) sorgten gegen Kloten nämlich für eine schnelle 2:0-Führung. Erst auf das 3. Freiburger Tor durch Christoph Bertschy fanden die Gäste in Person von Nicholas Steiner eine Antwort. Zu mehr reichte es Kloten aber nicht. Die Hausherren zogen im Mitteldrittel auf 5:1 davon und setzten im Schlussabschnitt zur Kür an: Bertsch (50.) und Marcus Sörensen (59.) besiegelten den 7:1-Kantersieg.

Die weiteren Spiele

Lausanne – Biel 3:2

Ajoie – Genf-Servette 2:4