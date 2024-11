Legende: Gelungener Abend Biel überzeugte gegen Lausanne auf ganzer Linie. Freshfocus/Urs Lindt

Beim klaren 6:1-Sieg von Biel gegen Lausanne gibt der 15-jährige Jonah Neuenschwander sein Debüt in der National League.

Kloten zieht im Verfolgerduell gegen den EV Zug klar den Kürzeren und verliert gleich mit 0:5.

Die ZSC Lions erobern dank einem Auswärtssieg bei den Lakers die Tabellenspitze zurück.

Biel – Lausanne 6:1

Im Heimspiel gegen Lausanne ist dem EHC Biel nach zuletzt 4 Niederlagen ein Befreiungsschlag geglückt. Mittendrin: Der 15-jährige Jonah Neuenschwander, der sein erstes National-League-Spiel absolvierte und sich beim Führungstreffer in Überzahl sogleich einen Assist gutschreiben lassen durfte. So richtig Fahrt nahmen die Seeländer im Mitteldrittel auf. Jere Sallinen (27.), Toni Rajala (38.) mit einer schönen Einzelaktion und Elvis Schläpfer (40.) machten aus einem 2:1 ein 5:1.

Zug – Kloten 5:0

Im Verfolgerduell zwischen dem EV Zug und Kloten erwischten die Gäste einen Abend zum Vergessen. Bereits nach 107 Sekunden musste Sandro Zurkirchen ein erstes Mal hinter sich greifen. Das 18-jährige Eigengewächs Ludvig Johnson erzielte seinen ersten National-League-Treffer. Nach dem zweiten Gegentor in der 10. Minute machte Zurkirchen Platz für Ludovic Waeber, der sich aber ebenfalls noch im Startdrittel bezwingen lassen musste. Nach einem Schuss an die Maske ging es für Waeber in der 25. Minute nicht mehr weiter. Zurkirchen musste zurück an die Arbeit und fing sich zwei weitere Gegentreffer ein. Einzig im Schlussdrittel konnte er seinen Kasten sauber halten.

Lakers – ZSC Lions 1:4

Text folgt.

Lugano – SCL Tigers 3:5

Weiter an Ort und Stelle tritt der HC Lugano, der gegen die Tigers die 5. Heimniederlage der Saison kassierte. Nach einem desolaten Mitteldrittel mit 3 Gegentreffern wurden die Tessiner mit einem Pfeifkonzert in die Garderobe verabschiedet. Joshua Fahrni und Dario Allenspach hatten innerhalb von 9 (!) Sekunden von 1:1 auf 3:1 gestellt. Das 4:1 erzielte Michal Kristof (40.) in Überzahl, wobei Sean Malone mit seinem Zuspiel tolle Übersicht bewies. Der US-Amerikaner hatte schon beim Doppelschlag zuvor beide Male seine Schaufel im Spiel und krönte seinen Abend mit dem Treffer zum 5:2, nachdem Calvin Thürkauf (43.) zu Beginn des Schlussdrittels hatte verkürzen können.