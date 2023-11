Die ZSC Lions grüssen nach einem 4:2 in Zug neu von der Tabellenspitze.

Kloten verspielt gegen Genf eine 3:0-Führung, siegt aber dennoch mit 4:3.

Rapperswil-Jona fällt nach einem 1:6 gegen Lugano auf den zweitletzten Platz zurück.

Zug – ZSC Lions 2:4

Zug startete im Spitzenkampf gegen die Lions zwar furios, doch nachdem die Gäste den anfänglichen Ansturm überstanden hatten, waren sie klar spielbestimmend. Besonders das Duo Willy Riedi und Justin Siegrist zeigte sich in Spiellaune und sorgte für die Tore zum 1:0 und 3:0. Dazwischen hatte Chris Baltisberger nach einem Abpraller von Leonardo Genoni kurios mit einem Lob getroffen. Zug kam zwar durch Attilio Biasca (29.), der im 3. Spiel in Folge traf, und Brian O'Neill nach einer schönen Einzelleistung (41.) nochmals heran. Doch Vinzenz Rohrer sicherte mit dem 4:2 in der 55. Minute den hochverdienten Sieg.

Legende: Der Puck ist im Tor ZSC-Stürmer Chris Baltisberger trifft kurios zum 2:0 gegen Zug. Keystone

Kloten – Genf-Servette 4:3

Was für ein Drama im Schluefweg: Da führte das Heimteam trotz eines klar negativen Schussverhältnisses nach 24 Minuten mit 3:0, ehe die Gäste zur grossen Aufholjagd bliesen. Der Ex-Klotener Vincent Praplan mit einem Doppelpack und Tim Berni zu Beginn des 3. Drittels sorgten tatsächlich für den Ausgleich. Das letzte Wort hatte aber Miro Aaltonen, der 69 Sekunden vor Schluss doch noch zum Klotener Sieg traf. Und dies trotz 15:40 Torschüssen zugunsten der Genfer.

Rapperswil-Jona – Lugano 1:6

Die Lakers verharren im Tief und fielen nach der 7. Niederlage in den letzten 8 Spielen auf den zweitletzten Platz zurück. Vor allem die Abwehrleistung muss den Rosenstädtern zu denken geben. Bei den ersten 4 Toren der Luganesi reichte ein gezielter Pass, um die Defensive des Heimteams auszuhebeln und den jeweiligen Schützen einen Alleingang auf Lakers-Keeper Melvin Nyffeler zu ermöglichen. Dabei konnten sich vor allem die Ausländer bei den Gästen in Szene setzen: Arttu Ruotsalainen, Michael Joly (2x) und Daniel Carr waren erfolgreich.

Ambri-Piotta – Biel 2:5

Bröckelt die Festung Gottardo Arena? Nach zuvor 5 Heimsiegen in Serie gingen die Leventiner nach der Pleite am Freitag gegen Servette bereits zum 2. Mal in Folge zuhause als Verlierer vom Eis. Dabei steuerten die Seeländer dank einer 3:0-Führung einem scheinbar sicheren Sieg entgegen, ehe Dominic Zwerger und Laurent Dauphin mit einem Doppelschlag (54./57.) für eine heisse Schlussphase sorgten. Doch Gaëtan Haas (58.) und Jesper Olofsson mit seinem 2. Treffer des Abends ins leere Gehäuse (59.) konnten die Nerven der Gäste wieder beruhigen.

Lausanne – SCL Tigers 6:2

Lausanne feierte gegen die Emmentaler bereits den 5. Sieg in Serie und festigte seinen Platz in den Top 6. Die Waadtländer legten die Basis zum Erfolg schon im 1. Drittel mit 3 Toren in knapp 7 Minuten. Fabian Heldner mit seinem ersten Saisontreffer sowie Ken Jäger und Andrea Glauser – jeweils nach mustergültiger Vorarbeit von Topskorer Antti Suomela – waren erfolgreich. Spätestens nach Damien Riats Shorthander in der 43. Minute zum 4:0 war die Partie entschieden, das anschliessende Aufbäumen der Tigers kam zu spät.