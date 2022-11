Legende: Feiert den ersten Shutout der Saison Sandro Zurkirchen im Klotener Tor. Freshfocus/Pascal Muller

Aufsteiger Kloten verblüfft in der National League weiter und holt in Lausanne den 7. Sieg in den letzten 9 Spielen.

Lugano kommt gegen Langnau noch ins Zittern, gewinnt am Ende aber mit 5:2.

Lausanne – Kloten 0:1

Dramatik pur in der Schlussminute in Lausanne: Mit der Sirene der regulären Spielzeit erzielte das Heimteam noch den vermeintlichen 1:1-Ausgleichstreffer. Doch dem Tor blieb nach Video-Konsultation wegen Zeitablauf die Anerkennung knapp verwehrt. Also blieb es beim Siegtreffer durch Harrison Schreiber, der in der 60. Minute den Führungstreffer für die Zürcher erzielte hatte. Nach 40 Minuten hatte die Partie noch 0:0 gestanden. Klotens Goalie Sandro Zurkirchen glänzte mit 33 Paraden und feierte seinen ersten Shutout in dieser Saison.

Lugano – SCL Tigers 5:2

Am Ende kam Lugano gegen die SCL Tigers noch einmal überraschend ins Zittern. Nach 2 Dritteln lagen die Tessiner noch souverän mit 3:0 in Führung. Cody Eakin mit seinem 1. Tor auf Schweizer Eis und Aleksi Saarela verkürzten für die Tigers bis 10 Minuten vor Schluss auf 2:3. Die Langnauer kamen noch zu 3 hochkarätigen Ausgleichschancen, ehe Troy Josephs das vorentscheidende 4:2 für Lugano erzielte. Erwähnenswert: Markus Granlund (1:0 in der 10. Minute), Eakin (41.) und Josephs (55.) erzielten ihre Treffer in Unterzahl.