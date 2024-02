Davos rückt dank einem Sieg über Ajoie auf einen Punkt an einen Playoff-Platz heran.

Lausanne bezwingt Genf deutlich und sichert sich damit die Playoff-Teilnahme.

Davos – Ajoie 6:4

Der HC Davos hat im Kampf um die direkten Playoffs einen wichtigen Sieg gefeiert. Gegen Ajoie, das die Bündner in dieser Saison bereits zweimal besiegt hatte, musste die Mannschaft von Trainer Josh Holden im Schlussdrittel aber zittern. Jonathan Hazen verkürzte in der 45. Minute auf 3:4 für die Jurassier. Valentin Nussbaumer mit seinem Hattrick sowie Sven Jung hatten dem HCD in den Dritteln zuvor eine Führung beschert.

Wenig später konnten die Jurassier gar noch in doppelter Überzahl agieren, verpassten aber den Ausgleichstreffer. Yannick Frehner brachte die Bündner in der 50. Minute wieder um zwei Längen in Front, worauf Ajoie nur noch mit dem neuerlichen Anschlusstreffer durch Hazen (60.) reagieren konnte. Den Schlusspunkt setzte Chris Egli mit einem Empty-Netter kurz vor Schluss. Die Davoser rücken durch den Sieg auf einen Punkt an das sechstplatzierte Bern heran.

Legende: Führt den HCD quasi im Alleingang zum Sieg Valentin Nussbaumer (r.). Keystone/Gian Ehrenzeller

Lausanne – Genf-Servette 4:0

Noch vor dem ersten Tor wurde die Partie von einer Schrecksekunde überschattet: In der 16. Minute wurde Servette-Angreifer Teemu Hartikainen von einem Schlittschuh am Ohr getroffen. Der Finne musste blutend in die Kabine, hat nach Angaben des Klubs aber keine schlimmere Verletzung erlitten. Der Verlust des für die Genfer so wertvollen Angreifers bekam Servette in den Dritteln danach zu spüren. Damien Riat (26.) und Jiri Sekac (34.) im Mitteldrittel sowie Tim Bozon (53.) und Jason Fuchs (54.) sorgten für einen klaren 4:0-Sieg und sicherten Lausanne dadurch zwei Runden vor Schluss die Playoff-Teilnahme.