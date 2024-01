Legende: Traf zum 1:0 gegen die Lakers Yannick Zehnder. Keystone/ENNIO LEANZA

Nach zuletzt 5 Niederlagen in 6 Spielen schlagen die ZSC Lions die Rapperswil-Jona Lakers knapp mit 2:1.

Davos vergibt in Lausanne eine 3:0- und 4:2-Führung, siegt aber noch 6:5 nach Penalties.

Siege gibt es auch für Genf-Servette in Lugano und die SCL Tigers zuhause gegen Ajoie.

ZSC Lions – Rapperswil-Jona Lakers 2:1

Die ZSC Lions hatten etwas gut zu machen: Nach 5 Niederlagen aus den letzten 6 Partien (darunter 2 Derby-Ausrutschern am Wochenende gegen Kloten) waren die Zürcher vor eigenem Anhang gegen die Rapperswil-Jona Lakers gefordert. Doch die Equipe von Coach Marc Crawford tat sich gegen die ebenfalls kriselnden St. Galler schwer. Den frühen Zürcher Führungstreffer durch Yannick Zehnder (2.) beantworte Tyler Moy in der 11. Minute mit einem Ablenker und dem 1:1. Der ZSC drehte in der Folge zwar auf, ein weiterer Treffer blieb dem Heimteam aber lange verwehrt. Erst 49 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit erlöste Juho Lammikko die Lions. Der Finne erwischte Lakers-Schlussmann Melvin Nyffeler zwischen den Beinen.

Lausanne – Davos 5:6 n.P.

Was für eine verrückte Partie in der Vaudoise Arena: Da führte Davos nach etwas mehr als 7 Minuten mit 3:0 und nach 34 Minuten mit 4:2 und stand am Ende beinahe doch mit leeren Händen da. Lausanne konnte sich bei der Aufholjagd auf sein starkes Powerplay verlassen. 4 der 5 Treffer gelangen in Überzahl. So sorgten Michael Raffl (40.), Andrea Glauser (44.) und Topskorer Antti Suomela (47.) für die zwischenzeitliche Wende. Doch Valentin Nussbaumer rettete sein Team noch in die Overtime (52.). Im Penaltyschiessen trafen Leon Bristed, der bereits in der regulären Spielzeit doppelt getroffen hatte, und Matej Stransky und bescherten damit den Gästen den Zusatzpunkt.

Lugano – Genf-Servette 2:5

Nach 4 Siegen in Serie wurde Luganos Lauf von Meister Genf-Servette gestoppt. Mit einem Shorthander durch Noah Rod und einem Treffer von Ex-Luganese Alessio Bertaggia drehten die Gäste bei Spielmitte binnen knapp 3 Minuten die Partie vom 0:1 zum 2:1. Joey LaLeggia gelang zwar noch der Ausgleich (35.), doch auf die neuerliche Führung durch Vincent Praplan (40.) wussten die Tessiner keine Antwort mehr. Valtteri Filppula (48.) und erneut Noah Rod (52.) schraubten das Skore noch in die Höhe.

SCL Tigers – Ajoie 2:1

Im Kellerduell feierten die Emmentaler einen Zittersieg und dürfen sich dank den wichtigen 3 Punkten weiter Hoffnung auf einen Play-in-Platz machen. Sean Malone avancierte mit seinem Powerplay-Treffer in der 15. Minute und der Vorlage zum 2:0 durch Saku Mäenalanen (57.) zum Matchwinner, Daniel Audettes Anschlusstreffer zwei Minuten vor Schluss kam zu spät.