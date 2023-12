Legende: Den Leader bezwungen Die Zuger jubeln, während die Zürcher hadern. KEYSTONE/Ennio Leanza

In der National League entscheidet der EV Zug den Spitzenkampf bei den ZSC Lions mit 3:2 nach Verlängerung für sich.

Die Rapperswil-Jona Lakers drehen zuhause gegen Kloten einen 1:3-Rückstand in einen 5:3-Sieg.

Davos gewinnt gegen Biel nach Penaltys, Ajoie düpiert den SC Bern in der Verlängerung.

ZSC – Zug 2:3 n.V.

Die ZSC Lions verlieren den Spitzenkampf gegen den EV Zug und damit das erste Heimspiel nach dem Tod von Kultreporter Walter Scheibli. Zugs Topskorer Marc Michaelis entschied die Partie nach eineinhalb Minuten in der Verlängerung bei einem Mann mehr auf dem Eis. Bis kurz vor der 2. Drittelspause hatten die Zentralschweizer scheinbar beruhigend mit 2:0 in Front gelegen. Doch dann traf Sven Andrighetto im Powerplay für erst im Mitteldrittel erstarkte Zürcher zum 1:2. Im 3. Abschnitt glich Denis Malgin aus (49.), ehe es in die «Nachspielzeit» ging. Weil die Lions in dieser den Kürzeren zogen, setzte es die erste Niederlage nach zuletzt 8 Vollerfolgen in Serie ab.

Legende: Gedachten dem verstorbenen Kultreporter Walter Scheibli Die ZSC-Fans vor dem Spiel gegen Zug. KEYSTONE/Ennio Leanza

Lakers – Kloten 5:3

Befreiungsschlag für die Lakers im 6-Punktespiel gegen Tabellennachbar Kloten. Die Gastgeber begannen gut und lagen nach den ersten 20 Minuten verdientermassen mit 1:0 in Führung. Doch im Mitteldrittel wachten die Flughafenstädter plötzlich auf: Innert 10 Minuten drehte Kloten das Spiel vom 0:1 zum 3:1, wobei sich der junge Stürmer Mischa Ramel als Doppeltorschütze auszeichnen lassen konnte. Im Powerplay gelang Sandro Zangger kurz vor der 2. Pause mit seinem 1. Saisontor der Anschluss. Im Schlussdrittel schadeten sich die Gäste mit Strafen erneut selbst. Als gleich 2 Klotener draussen sassen, glich Jordan Schroeder zum 3:3 aus (47.). In der Folge hatten die Lakers wieder Oberwasser und legten noch 2 Treffer nach.

Davos – Biel 4:3 n.P.

3. Direktduell, 3. Heimsieg: Der Davoser Valentin Nussbaumer liess mit seinem versenkten Penalty gegen Joren van Pottelberghe das Heimpublikum jubeln. Kristian Näkyvä hatte das Team von Coach Josh Holden mit einer Doublette im Schlussdrittel in die Verlängerung gerettet, nachdem Biels Toni Rajala vier Sekunden vor der 2. Sirene die Gäste mit 3:1 in Führung geschossen hatte. Durch den Sieg vergrösserte der HCD den Vorsprung auf die Seeländer auf 7 Punkte. Biel verpasste es, zum 4. Mal in Folge ein Spiel nach Zusatzschleife 4:3 zu gewinnen.

Freiburg – Lugano 3:0

In der Begegnung Freiburg gegen Lugano trafen sich 2 zuletzt siegreiche Teams aus der Top 6 der National League. Nachdem die letzten 4 Duelle allesamt an die Tessiner gingen, durchbrach Freiburg den «Lugano-Fluch» dank eines souveränen Heimerfolgs. Die «Drachen» dominierten die Partie mit fast doppelt so vielen Torschüssen. Die Heimfans mussten allerdings lange auf den ersten Jubel warten: Erst 12 Sekunden vor der 2. Pause fiel durch Lucas Wallmarks 9. Saisontor der Dosenöffner. Im Schlussdrittel erhöhten Andrej Bykow und Jacob de la Rose.

Die weiteren Partien

Bern – Ajoie 2:3 n.V.: Ajoie kehrte mit einem überraschenden Auswärtssieg in Bern auf die Gewinnerstrasse zurück. Die Jurassier legten zwar zweimal vor, mussten aber dennoch nachsitzen. In der Verlängerung gelang Guillaume Asselin nach 2 Minuten der umjubelte Siegtreffer.

Ajoie kehrte mit einem überraschenden Auswärtssieg in Bern auf die Gewinnerstrasse zurück. Die Jurassier legten zwar zweimal vor, mussten aber dennoch nachsitzen. In der Verlängerung gelang Guillaume Asselin nach 2 Minuten der umjubelte Siegtreffer. SCL Tigers – Lausanne 1:3: Für die Langnauer setzte es zuhause gegen den Tabellenvierten Lausanne die 4. Niederlage nach 60 Minuten in Serie ab. 40 Sekunden vor Schluss konnte Julian Schmutz zwar auf 1:2 verkürzen, nur kurz später stellte Lausanne den Zweitore-Vorsprung wieder her.

Für die Langnauer setzte es zuhause gegen den Tabellenvierten Lausanne die 4. Niederlage nach 60 Minuten in Serie ab. 40 Sekunden vor Schluss konnte Julian Schmutz zwar auf 1:2 verkürzen, nur kurz später stellte Lausanne den Zweitore-Vorsprung wieder her. Ambri – Genf 2:0