Genf trifft gegen Biel 4 Mal in 4 Minuten – Lugano jubelt in Bern

Legende: Behielten gegen Biel mal wieder die Oberhand Die Genfer um Josh Jooris. Freshfocus/Laurent Daspres

Genf-Servette feiert im 1. Spiel nach der Entlassung von Trainer Jan Cadieux zuhause einen 6:4-Erfolg über Biel.

Lugano gewinnt bei Lieblingsgegner Bern mit 4:1 und verschafft sich weiter Luft.

Die Lakers schlagen Zug zuhause, während die SCL Tigers bei Ambri-Piotta jubeln.

Am Donnerstag schon früher im Einsatz war Lausanne, das Kloten mit 6:1 besiegte .

Genf-Servette – Biel 6:4

In der jüngeren Vergangenheit reiste Biel jeweils gerne nach Genf: Die letzten 3 Auswärtsspiele gingen allesamt zugunsten der Seeländer aus. Und dieser Trend schien sich fortzusetzen – zumindest vorerst. Biels Fabio Hofer – zuvor 5 Spiele torlos gewesen – sorgte mit einem Doppelpack für die 2:1-Führung nach 20 Minuten. Was auch immer die Genfer Interimstrainer Rikard Franzén und Yorick Treille anschliessend in der Pause ihrem Team mitteilten, es wirkte sofort.

Nach 41 Sekunden glich Simon Le Coultre zum 2:2 aus und in den folgenden 4 Minuten netzten die Genfer gleich noch 3 weitere Male ein. Immerhin gelang Biel in Person von Aleksi Heponiemi in der 33. Minute die Reaktion zum 3:5. Nach Lias Anderssons Anschluss 3 Minuten vor Schluss kam nochmals etwas Spannung auf. Dieser setzte Vincent Praplan per Empty-Netter, sein 2. Tor des Abends, dann definitiv ein Ende.

Bern – Lugano 1:4

Lugano hat auswärts in Bern einen wichtigen Dreier eingefahren. Die im Tabellenkeller steckenden Tessiner, vor Weihnachten im Derby gegen Ambri erfolgreich gewesen, besiegten den SCB mit 3:1. Damit bleiben die «Mutzen» ein Lieblingsgegner: Lugano gewann nun die letzten 5 Begegnungen. Entscheidender Mann war Daniel Carr, 4-facher Torschütze am Spengler Cup für das Team Canada. Den Gamewinner von Luca Fazzini (42.) legte der 33-Jährige vor, das 3:1 erzielte er selbst. Den Schlusspunkt setzte Jiri Sekac via Empty-Netter (59.).

Rapperswil-Jona – Zug 5:3

Nach einer Niederlage zum Abschluss des letzten Jahres (1:4 gegen den ZSC) sind die Lakers wieder zum Gewinnen zurückgekehrt. Für Trainer Johan Lundskog, der die Feiertage am Spengler Cup als Assistenztrainer des Team Canada verbracht hatte, ist es im 5. Spiel der 4. Erfolg. Nach 40 Minuten hatten die Rapperswiler noch mit 1:2 zurückgelegen. Die Tore von Victor Rask (42.), Nicklas Jensen (44.) und Igor Jelovac (50.) innert gut 8 Minuten zum 4:2 waren letztlich entscheidend. Auf Fabrice Herzogs 3:4 antwortete Nico Dünner mit einem Schuss ins leere Tor.

Ambri-Piotta – SCL Tigers 1:2

Den SCL Tigers läuft es gegen die Tessiner Klubs einfach. Das 2:1 bei Ambri-Piotta ist der 6. Sieg im 6. Spiel gegen die Klubs aus dem Kanton Tessin. Grossen Anteil am Auswärtserfolg hatte einmal mehr der überragende Langnau-Goalie Stéphane Charlin, der 33 von 34 Torschüssen abwehrte und nur knapp seinen 5. Saison-Shutout verpasste. Einzig Chris DiDomenico vermochte ihn in der 51. Minute zum 1:2 zu bezwingen.

National League