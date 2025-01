Legende: Bieler Jubel Die Seeländer kamen nach 0:2-Rückstand zurück. Keystone / Anthony Annex

Lausanne war auf bestem Weg, auf die klare Niederlage in Freiburg vom Vortag zu reagieren. Der Leader aus dem Waadtland ging in Biel nach einem tor- und straflosen Startdrittel in der 29. Minute in Führung. Tim Bozon erwischte Biel-Keeper Luis Janett aus halbrechter Position zwischen den Schonern.

Nur acht Sekunden nach dem Führungstreffer hatte Fabio Hofer den Ausgleich auf dem Stock, wurde in letzter Sekunde aber von David Sklenicka regelwidrig gestoppt. In der folgenden Überzahl scheiterte Biels Toni Rajala am Pfosten, Ken Jäger doppelte kurz darauf für Lausanne nach (31.).

Biel dreht die Partie

Biel zeigte sich aber keineswegs geschockt vom 0:2-Rückstand und wusste durch Anthony Greco umgehend zu reagieren (35.). Der US-Amerikaner war kurz nach Beginn des letzten Drittels in Überzahl auch für den verdienten Ausgleich besorgt. Im Videostudium der Schiedsrichter wurde klar ersichtlich, dass die Scheibe bei der Rettungsaktion von Lausanne-Keeper Antoine Keller die Linie überquert hatte.

In der 51. Minute schlug das Heimteam erneut in Überzahl zu. Mit seinem zehnten Saisontreffer stellte Fabio Hofer auf 3:2. Biels Sieg geriet in der Schlussphase noch einmal arg in Gefahr. Lausanne durfte sich eineinhalb Minuten in doppelter Überzahl versuchen und stand gegen Ende sogar mit 6 gegen 3 Feldspielern auf dem Eis. Janett im Bieler Tor liess sich jedoch nicht mehr bezwingen.

Während Lausanne mit fünf Punkten Vorsprung auf den SC Bern an der Spitze verbleibt, verbessert sich Biel mit dem vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen auf den 8. Platz.

National League