Die Zürcher gewinnen in der National League gegen Ajoie klar mit 6:3 und kehren damit auf die Siegerstrasse zurück.

National League am Donnerstag

Legende: Den einen läufts, den anderen eher weniger Die ZSC Lions erteilen Ajoie in deren Heimstätte eine Lektion. Freshfocus/Jonathan Vallat

Die ZSC Lions sind in einem vorgezogenen Spiel der 47. Runde zu einem 6:3-Auswärtssieg gegen Ajoie gekommen. Es ist für die formstarken Zürcher bereits der 11. Sieg in den letzten 14 Spielen. Der überragende Mann bei den Gästen: Dean Kukan. Der NHL-Rückkehrer trug sich mit einem Tor und drei Assists gleich vierfach in die Skorerliste ein.

Pilet nach Check vom Eis geschickt

Zwar ging Ajoie zu Beginn des Mitteldrittels mit einem Doppelschlag innert 54 Sekunden durch Martin Bakos und Reto Schmutz 2:1 in Führung (22./23.), diese hielt allerdings nur 86 Sekunden, dann glich Willy Riedi zum 2:2 aus. Fünf Sekunden nach dem 3:2 von Yannick Weber (31.) musste Ajoies Verteidiger Valentin Pilet nach einem Check mitten auf dem Eis vorzeitig unter die Dusche.

Vorsorgliche Sperre gegen Pilet Box aufklappen Box zuklappen Valentin Pilet wurde wegen des Checks gegen den Kopf von Denis Hollenstein vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Gleichzeitig wurde gegen den Ajoie-Spieler ein ordentliches Verfahren eröffnet.

Zwar geht nur das 4:2 von Justin Azevedo (32.) in die Powerplay-Statistik ein, jedoch fiel das 5:2 von Kukan fünf Sekunden nach Ablauf der Fünfminuten-Strafe gegen Pilet.

Die gut in die Saison gestarteten Jurassier kassierten die zwölfte Niederlage in den letzten 14 Spielen. Nach Verlustpunkten ist Ajoie Letzter.