Die SCL Tigers gewinnen auswärts in Lugano mit 3:2. Es ist bereits das 7. Spiel in Folge, in dem sie punkten können.

Legende: Da war der Bann gebrochen KEYSTONE/Samuel Golay

Die SCL Tigers bezwangen nach dem 5:2-Erfolg am Samstag gegen Kloten auch den Tabellenfünften Lugano. Durch den 3:2-Sieg in der Corner Arena klettern die Langnauer bis auf den 8. Tabellenrang. Es war bereits die 7. Partie in Serie, in der die Tigers mindestens einen Punkt ergatterten. Besonders süss ist der Auswärtssieg für Thierry Paterlini und seine Mannschaft auch, weil das letzte Duell vor einem Monat gleich mit 8:0 für die Luganesi ausging.

Fast wäre das Spiel aber noch in eine Zusatzschicht gegangen: Eineinhalb Minuten vor der Schlusssirene jubelten die Lugano-Akteure bereits über den 3:3-Ausgleich durch Santeri Alatalo. Doch Tigers-Coach Paterlini ahnte, dass beim Tor nicht alles mit rechten Dingen zu und her gegangen war und nahm die Coaches Challenge – mit Erfolg. Goalie Stéphane Charlin hatte im Durcheinander vor seinem Gehäuse den Helm verloren, erst danach ging die Scheibe über die Linie. So blieb es beim 3:2 für die Tigers.

Schmutz mit der direkten Antwort

Zu Spielmitte hatte es aus Sicht der Emmentaler nach Toren der Finnen Saku Mäenalanen (12.) und Harri Pesonen (29.) bereits vielversprechend ausgesehen. Doch die «Bianconeri» waren dank zweier Treffer im Powerplay (37./42.) durch Daniel Carr (auf Vorlage von Calvin Thürkauf) und Thürkauf zu Beginn des Schlussdrittels plötzlich wieder zurück im Spiel. Nur 13 Sekunden nach dem 2:2 brachte Julian Schmutz die Tigers jedoch wieder auf die Siegerstrasse.