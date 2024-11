Legende: Eishockey gespielt wurde auch noch Rangelei zwischen dem EVZ und den Lions. Freshfocus / Martin Meienberger

Zug – ZSC Lions 0:4

Auch das zweite «Z-Duell» der Saison ging zu Gunsten der ZSC Lions aus. Doch die Partie war enger, als es das klare Schlussresultat vermuten lässt. Für den Unterschied sorgte der erste Block der Lions, die für sämtliche Zürcher Tore verantwortlich zeichnete. Derek Grant (13.), Sven Andrighetto in Überzahl (16.) und Santtu Kinnunen (32.) sorgten in der Zuger Bossard Arena früh für klare Verhältnisse. Bei allen drei Toren lieferte Denis Malgin die Vorlage. Die Offensive des EVZ biss sich derweil an der Zürcher Defensive, Torhüter Simon Hrubec, sowie dem Pfosten (2x) die Zähne aus. So gehörte dann auch der Schlusspunkt dem amtierenden Meister aus Zürich: Mikko Lehtonen – auch er Teil des ersten Blocks – stellte in der 52. Minute auf 4:0.

Lausanne – Davos 2:6

Einen Shorthander zu kassieren, ist für das Team in Überzahl schon bitter genug. Lausanne schaffte im Spitzenkampf gegen Davos gar das Kunststück, in der gleichen Überzahl zwei (!) Tore zu erhalten. In der 29. Minute entwischte Tino Kessler den Waadtländern und traf zur erstmaligen Davoser Führung. Nur 13 Sekunden später – Sven Jung sass zu diesem Zeitpunkt immer noch auf der Strafbank – zappelte der Puck erneut im Netz. Matej Stransky stellte mit seinem bereits 16. Saisontor auf 3:1. Zwei Shorthander in einer solch kurzen Zeitspanne gab es in der höchsten Schweizer Liga noch nie. Lausannes schwarze Minuten waren da aber noch nicht vorbei. Genau bei Spielmitte war auch Andres Ambühl zum ersten Mal in dieser Saison erfolgreich. Von diesem Rückschlag erholten sich die Lausanner nicht mehr. Davos verteidigt damit seine Leaderposition erfolgreich.