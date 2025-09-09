Inhalt

National League am Freitag - Audio-Konferenz mit Bern-Genf, Lugano-Zug und 4 weiteren Partien Verfolgen Sie die Freitagsspiele der National-League-Saison hier in der Audio-Konferenz.

Legende: In der PostFinance-Arena kommt es zum Duell SCB gegen Genf-Servette. Freshfocus/Claudio De Capitani Die National League geht am Freitag in die 2. Runde. Ab 19:45 Uhr können Sie die Audio-Konferenz bei SRF wie folgt verfolgen: Bern - Genf-Servette (live aus dem Stadion)

Kloten - Lakers (live aus dem Stadion)

SCL Tigers - Ambri (live aus dem Stadion)

Lugano - Zug (live aus dem Stadion)

Lausanne - Freiburg

Ajoie - ZSC Lions Resultate National League Aktuelle Spiele & Tabelle

