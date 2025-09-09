National League am Freitag
Audio-Konferenz mit Bern-Genf, Lugano-Zug und 4 weiteren Partien
Verfolgen Sie die Freitagsspiele der National-League-Saison hier in der Audio-Konferenz.
Die National League geht am Freitag in die 2. Runde. Ab 19:45 Uhr können Sie die Audio-Konferenz bei SRF wie folgt verfolgen:
- Bern - Genf-Servette (live aus dem Stadion)
- Kloten - Lakers (live aus dem Stadion)
- SCL Tigers - Ambri (live aus dem Stadion)
- Lugano - Zug (live aus dem Stadion)
- Lausanne - Freiburg
- Ajoie - ZSC Lions
Resultate National League