 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

National League am Freitag Audio-Konferenz mit Bern-Genf, Lugano-Zug und 4 weiteren Partien

Verfolgen Sie die Freitagsspiele der National-League-Saison hier in der Audio-Konferenz.

09.09.2025, 08:54

Teilen
Eishockeyspieler im schwarzen Trikot verfolgt Puck auf dem Eis.
Legende: In der PostFinance-Arena kommt es zum Duell SCB gegen Genf-Servette. Freshfocus/Claudio De Capitani

Die National League geht am Freitag in die 2. Runde. Ab 19:45 Uhr können Sie die Audio-Konferenz bei SRF wie folgt verfolgen:

  • Bern - Genf-Servette (live aus dem Stadion)
  • Kloten - Lakers (live aus dem Stadion)
  • SCL Tigers - Ambri (live aus dem Stadion)
  • Lugano - Zug (live aus dem Stadion)
  • Lausanne - Freiburg
  • Ajoie - ZSC Lions

Resultate National League

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)