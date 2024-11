Der SC Bern feiert in der National League einen 7:2-Heimsieg gegen den Lausanne HC.

Der HC Davos gewinnt bei den Rapperswil-Jona Lakers 3:0 und jubelt zum 4. Mal in Folge.

Siege feiern auch Biel und Genf-Servette.

Bern – Lausanne 7:2

Nach 2 Niederlagen in Folge hat der SC Bern im Heimspiel gegen den Lausanne HC auf die Siegerstrasse zurückgefunden. Das Team von Trainer Jussi Tapola setzte sich mit 7:2 gegen den Tabellen-2. durch. Den Grundstein zum Sieg legte Simon Moser. Der Stürmer brachte sein Team mit Toren in der 3. und 7. Minute mit 2:0 in Führung. Aurélien Marti konnte für die Waadtländer zwar wenig später verkürzen (10.). Waltteri Merelä (29.), Austin Czarnik (33./51.), Benjamin Baumgartner (41.) und Yanick Sablatnig (46.) verhalfen dem SCB dann aber zum Kantersieg.

Rapperswil-Jona Lakers – Davos 0:3

Der HC Davos stellte seine gute Form auch beim Gastspiel bei den Rapperswil-Jona Lakers unter Beweis. Die Bündner gewannen 3:0 und fuhren den 4. Sieg in Serie ein. Damit rückte der HCD bis auf 2 Punkte an das zweitplatzierte Lausanne heran. Für die Lakers setzte es derweil nach dem 2:4 gegen Ajoie den nächsten Rückschlag ab. Davos führte dank eines Treffers von Simon Ryfors in der 21. Minute lange 1:0. In der Schlussphase machte Matej Stansky mit einem Doppelpack (55./58.) alles klar. Torhüter Luca Hollenstein feierte seinen 2. Shutout der Saison.

Biel – Ambri-Piotta 2:1 n.V.

In einem hart umkämpften Duell rang der EHC Biel den HC Ambri-Piotta zuhause mit 2:1 nach Verlängerung nieder. Matchwinner für die Seeländer war Fabio Hofer, der 56 Sekunden vor Ende der Overtime zum Sieg traf. In der regulären Spielzeit waren die Gäste aus dem Tessin durch Dario Bürgler im Powerplay in Führung gegangen (18.). Toni Rajala glich für die Bieler ebenfalls in Überzahl aus (29.). Bereits die 1. Begegnung der beiden Teams in dieser Saison hatte mit einem 2:1 nach Verlängerung geendet. Damals hatte Ambri das bessere Ende für sich behalten.

Lugano – Genf-Servette 1:3

Mit einem 3:1-Erfolg in Lugano hat Genf-Servette einen Schritt aus der Krise gemacht und eine Serie von 4 Pleiten in Folge beendet. In der Tabelle liegen die Westschweizer (11.) nur noch einen Punkt hinter den Tessinern (10.). Ex-Lugano-Spieler Markus Granlund eröffnete das Skore für die Gäste in der 8.Minute. Sein finnischer Teamkollege Sakari Manninen erhöhte zu Beginn des 2. Abschnitts (22.). Die Luganesi schöpften dank Daniel Carrs Anschlusstreffer (32.) zwar noch einmal Hoffnung. Giancarlo Chanton sicherte den Genfern in der 51. Minute aber den Sieg.