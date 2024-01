National-League-Leader ZSC unterliegt Bern auswärts 2:3 nach Penaltyschiessen.

Die Rapperswil-Jona Lakers siegen gegen Ambri trotz eines frühen Rückstands 4:2.

Kloten unterliegt Biel 0:4 und kassiert die 5. Niederlage in Folge.

Bern – ZSC Lions 3:2 n. P.

Der SC Bern hat den ZSC Lions wieder einmal eine Niederlage zugeführt. In einem ultra-spannenden Penaltyschiessen war es der Österreicher Benjamin Baumgartner, der das Shootout mit dem insgesamt 20. Versuch mit einem Schuss ins Lattenkreuz entschied. In der Overtime hatten sich zuvor die Ereignisse überschlagen, als in den Schlusssekunden beide Teams hochkarätige Chancen ausgelassen hatten. Die Lions waren in der regulären Spielzeit zweimal in Führung gegangen, Bern konnte zweimal ausgleichen. Beim 2:2 durch Joona Luoto 10 Sekunden vor der 2. Sirene machte ZSC-Goalie Simon Hrubec für einmal keine glückliche Figur. Trotz der Niederlage punkteten die Zürcher zum 12. Mal in Folge (32 von 36 möglichen Punkten).

Freiburg – Lausanne 4:3

Fribourg-Gottéron hat seinen direkten Verfolger Lausanne (4.) weiter distanzieren können. Dank dem 4:3 vor den heimischen Fans beträgt der Vorsprung auf die Waadtländer nun schon 9 Punkte. Zudem überholten die Saanestädter Zug und sind neu Zweiter. Wenige Minuten vor dem Ende führte Freiburg scheinbar sicher mit 3:1, ehe Jason Fuchs mit seinem 8. Saisontreffer die Spannung zurückbrachte (57.). Die Gäste versuchten in der Folge alles, wurden aber mit dem Empty-Netter zum 2:4 bestraft. Marcus Sörensen hatte zum 2. Mal getroffen. Der neuerliche Anschlusstreffer durch Théo Rochette eine Sekunde vor der Sirene fiel dann definitiv zu spät.

Kloten - Biel 0:4

Nach dem 1:7 am Dienstag gegen Freiburg bezog Kloten im Heimspiel gegen Biel die nächste empfindliche Pleite. Nach einem ausgeglichenen Beginn eröffnete Yannick Rathgeb das Skore für die Seeländer in der 6. Minute aus spitzem Winkel. Biel übernahm das Zepter endgültig und erhöhte durch Beat Forster, Aleksi Heponiemi und dem ersten National-League-Tor von Luca Christen bis zur 28. Minute auf 4:0. Der 25-Jährige hatte seinen Vertrag erst am Donnerstag um ein Jahr verlängert. Kloten schwimmen die Felle nach der 5. Niederlage in Folge immer mehr davon.

Lakers – Ambri 4:2

Ein Doppelschlag innert 38 Sekunden brachte Rapperswil-Jona gegen Ambri zu Spielmitte auf die Siegerstrasse. Dominic Lammer und Nico Dünner stellten von 1:1 auf 3:1 und machten die Wende perfekt. Begonnen hatte das Spiel aus Sicht des Heimteams nämlich miserabel: Bereits nach 33 Sekunden hatte André Heim die Gäste in Führung gebracht. Ambri, das krankheitshalber auf Dominic Zwerger und Topskorer Inti Pestoni verzichten musste, stand danach aber neben den Schuhen. Johnny Kneubühler gelang in der 56. Minute zwar noch das 2:3, Dünner machte mit seinem zweiten Treffer ins leere Tor aber alles klar. Während die Lakers sich in der Tabelle leicht von Kloten absetzen können, setzte es für die Leventiner bereits die zweite Niederlage in diesem Jahr ab.

Ebenfalls am Freitag gespielt:

Ajoie – Tigers 5:1