Legende: Punktgleich mit den ZSC Lions an der Tabellenspitze Die Davoser sind das Team der Stunde in der National League. Keystone/Manuel Geisser

Die ZSC Lions verlieren das Spitzenspiel der National League gegen Davos 2:3 n.V. und müssen nach 25 gewonnenen Heimspielen erstmals wieder als Verlierer vom Eis.

Weil Lausanne in Zug verliert, führt der ZSC die Tabelle trotzdem wieder an, punktgleich mit Davos und den Waadtländern.

Zwischen Freiburg und Bern fallen gleich zwei Blitztore: Nach 23 Sekunden steht es bereits 1:1.

ZSC Lions – Davos 2:3 n.V.

24 Stunden nach dem Verlust der Tabellenführung sind die ZSC Lions wieder Leader der National League – trotz verlorenem Spitzenkampf gegen Davos. Die Bündner entschieden in Zürich das Duell der beiden derzeit formstärksten Teams für sich und fügten den Lions eine lange nicht mehr da gewesene Heimniederlage zu. Michael Fora gelang in der Overtime in der letzten Sekunde der Siegtreffer. Zuletzt hatte der ZSC am 20. Januar ein Heimspiel verloren, danach reihte man vor eigenem Anhang nicht weniger als 25 Siege aneinander. Die aktuelle Bilanz der Davoser liest sich ebenfalls eindrücklich: Der Erfolg gegen die Lions war der 7. Sieg in Folge. Von den letzten 10 Partien ging nur eine einzige verloren. Die Zürcher müssen ihrerseits konstatieren, dass sie nach 6 Siegen in Serie nun beide Topspiele verloren haben. Am Donnerstag hatte es für die Lions eine Niederlage gegen Lausanne abgesetzt. Der «Zett» ist zwar wieder Leader, Davos und Lausanne lauern aber punktgleich dahinter.

Zug – Lausanne 6:2

Zwei Tage nach dem blamablen 1:6 gegen den SCB hat sich der EVZ wieder mit dem Heimpublikum versöhnt. Den Unterschied beim klaren Sieg gegen den vormaligen Leader Lausanne machten die Zentralschweizer mit 4 Toren im Mitteldrittel, als sie von 1:1 auf 5:2 davonzogen. Entscheidenden Anteil an den Treffern von Fredrik Oloffson und Lino Martschini (beide 38.) hatte Lausanne-Torhüter Antoine Keller. Der 20-Jährige lenkte die Scheibe innert 24 Sekunden zwei Mal ins eigene Tor ab und wurde für das Schlussdrittel durch Kevin Pasche ersetzt. Doch auch dieser wurde im Schlussdrittel von Oloffson – vor dem Spiel noch ohne Saisontor – bezwungen.

Fribourg-Gottéron – Bern 5:4 n.P.

Text folgt.

Lugano – Biel 6:3

Die Partie im Tessin begann durch die verspätete Anreise der Gäste mit 10 Minuten Verspätung. Anders als die Seeländer war Lugano auf den Punkt bereit. Eine erste Strafe der Gäste nach 32 Sekunden nutzte Luca Fazzini noch vor Ablauf der ersten Spielminute zur Führung. Im Mitteldrittel gingen die Bieler durch einen Doppelschlag von Toni Rajala (23./27.) zum ersten und einzigen Mal an diesem Abend in Führung. Jesper Peltonen einem Doppelpack (29./36.)

Die weiteren Partien:

SCL Tigers – Rapperswil-Jona Lakers 4:5 n.V.: Für den Sieg reichte es Langnau nicht, aber immerhin beendeten die Emmentaler eine zuvor 3 Spiele währende Torflaute.

Kloten – Ajoie 5:2: Die Jurassier verpassen es beim Einstand von Trainer Greg Ireland, erstmals in dieser Saison 3 Siege aneinanderzureihen.