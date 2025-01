Legende: Voller Einsatz Bei Freiburg und den ZSC Lions. Urs Lindt/freshfocus

Fribourg-Gottéron feiert in der National League am Freitagabend gegen die ZSC Lions einen 4:2-Sieg.

Die Freiburger müssen den Meister nach 3:0-Führung noch einmal herankommen lassen, jubeln aber am Ende trotzdem.

Im zweiten Spiel des Abends überrascht Ajoie beim HC Davos.

Fribourg-Gottéron – ZSC Lions 4:2

Spengler-Cup-Sieger Freiburg hat den Schwung auch in die Meisterschaft mitnehmen können. Vor allem in den Anfangsminuten war dem Team die Euphorie des ersten Titels der Vereinsgeschichte anzumerken. Angestachelt vom Publikum, das den Pokal vor Anpfiff präsentiert bekam, legte Gottéron bis zur 14. Minute auf 3:0 vor. Dave Sutter, Lucas Wallmark und Kevin Nicolet sorgten schnell für das klare Verdikt.

Aufgeben war für den Meister aus Zürich jedoch keine Option. Derek Grant (22.) und Dean Kukan (28.) brachten das Team von Neo-Coach Marco Bayer wieder heran und sorgten damit für viel Spannung für die zweite Spielhälfte. Dort schafften es die Freiburger dann, das Spiel etwas zu beruhigen. Von den Gästen kam gerade im Schlussdrittel zu wenig, um den Ausgleich noch zu bewerkstelligen. Die ZSC Lions trafen zwar rund eine Minute vor Schluss noch den Pfosten, Sutter machte kurz darauf mit einem Empty-Netter aber alles klar.

Davos – Ajoie 0:3

In der zweiten Partie des Freitagabends musste mit Davos der zweite Schweizer Teilnehmer des Spengler Cups ran. Die Bündner empfingen Ajoie im heimischen Stadion und taten sich trotz Überlegenheit lange schwer. In der 28. Minute wurde der HCD gar kalt geduscht. Das Schlusslicht profitierte von einem Puckgewinn in der neutralen Zone und nach einem schnellen Umschalten traf Julius Nättinen zur Führung für die Gäste. Von diesem Rückschlag konnte sich Davos nicht mehr erholen. Im Gegenteil: Oula Palve (51.) und Jonathan Hazen (56.) sorgten mit ihren Treffern für den erst zweiten Ajoie-Auswärtssieg der Saison. Für das Heimteam ist es bereits die fünfte National-League-Niederlage in Folge, das gab es zuletzt vor sechs Jahren.

